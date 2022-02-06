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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Отличи бобслей от скелетона: тест на знание зимних олимпийских видов спорта

Юлия Мамойленко Юлия Мамойленко Креативный продюсер Сегодня
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6 февраля, 07:58
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Почему шорт-трек и конькобежный спорт – это не одно и то же, какая страна является самой успешной в керлинге и в каких дисциплинах достигали успеха украинцы – проверь себя в интерактивном тесте Спорт Сегодня

Представьте: включаете вы телевизор, трансляцию из олимпийского Пекина-2022, а там – спортсмены на коньках бегут на скорость. Как понять, кто они – конькобежцы или шорт-трекисты? А может, вовсе фигуристы?

Или вот спортсмены на санях – это саночники, скелетонисты или бобслеисты?

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А знаете, какой вид спорта – самый молодой в программе зимних Олимпиад?

Чтобы наблюдать за Олимпиадой-2022 было еще увлекательнее, проверьте и прокачайте свои знания в этих вопросах в нашем тесте. Скучно точно не будет!

Тест на знание зимних олимпийских видов спорта

Мы в вас верим и желаем удачи. Но предупреждаем, что можем и специально запутать своими каверзными вопросами. А для настоящих знатоков-чемпионов в результатах теста припрятаны медальки.
За знаниями и медалями!
1/10

Вид спорта, суть которого – в скоростном спуске по ледяному желобу на специальном снаряде – это…

Санный спорт
Сюрприз. Все три ответа являются верными. Суть санного спорта, бобслея и скелетона – в скоростном спуске по ледяному желобу, который именуется санно-бобслейной трассой. Отличие – в снаряде, на котором происходит спуск. Саночники и скелетонисты мчатся на санях, бобслеисты – на бобе. Отличается и техника спуска, конечно. Будем разбираться!
33 %
Бобслей
Сюрприз. Все три ответа являются верными. Суть санного спорта, бобслея и скелетона – в скоростном спуске по ледяному желобу, который именуется санно-бобслейной трассой. Отличие – в снаряде, на котором происходит спуск. Саночники и скелетонисты мчатся на санях, бобслеисты – на бобе. Отличается и техника спуска, конечно. Будем разбираться!
33 %
Скелетон
Сюрприз. Все три ответа являются верными. Суть санного спорта, бобслея и скелетона – в скоростном спуске по ледяному желобу, который именуется санно-бобслейной трассой. Отличие – в снаряде, на котором происходит спуск. Саночники и скелетонисты мчатся на санях, бобслеисты – на бобе. Отличается и техника спуска, конечно. Будем разбираться!
35 %
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2/10

Проясним технику спуска. В каком из этих видов спортсмен несется по трассе вниз головой?

Санный спорт
Нет, саночники едут более традиционным способом – лежа на спине, ногами вперед. Бобслеисты – сидя. А вот скелетонисты несутся с огромной скоростью на санях, лежа головой вниз и вперед – на животе. Голова при этом находится очень низко над льдом. Из-за этого скелетон считается одним из самых опасных видов спорта.
7 %
Бобслей
Нет, бобслеисты едут сидя. Саночники – лежа на спине, ногами вперед. А вот скелетонисты несутся с огромной скоростью на санях, лежа головой вниз и вперед – на животе. Голова при этом находится очень низко над льдом. Из-за этого скелетон считается одним из самых опасных видов спорта.
11 %
Скелетон
Да, скелетон регулярно попадает в рейтинги самых опасных видов спорта. Ведь представители этого вида несутся с огромной скоростью на санях, лежа головой вниз и вперед – на животе. Голова при этом находится очень низко над льдом. Саночники едут, лежа на спине, ногами вперед. Бобслеисты – сидя.
82 %
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Отвлечемся от санок и поговорим о лыжах. Какая из этих дисциплин не имеет отношения к лыжным гонкам?

Слалом
Да, слалом – это дисциплина из горнолыжного спорта. А лыжные гонки, кроме масс-старта и скиатлона, которые мы уже вспомнили, также объединяют индивидуальный спринт, командный спринт, гонку с раздельным стартом и эстафету.
44 %
Масс-старт
Нет, масс-старт и скиатлон относятся к лыжным гонкам. Этот вид спорта также объединяет такие дисциплины как индивидуальный спринт, командный спринт, гонку с раздельным стартом и эстафету. А вот слалом – это дисциплина из горнолыжного спорта.
20 %
Скиатлон
Нет, скиатлон и масс-старт относятся к лыжным гонкам. Этот вид спорта также объединяет такие дисциплины как индивидуальный спринт, командный спринт, гонку с раздельным стартом и эстафету. А вот слалом – это дисциплина из горнолыжного спорта.
36 %
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Немного истории. Какой из этих видов спорта когда-то входил в программу Олимпийских игр?

Зимний гольф
Нет, зимний гольф, как и лыжный велосипед, не были удостоены такой чести. В отличие от лыжной буксировки лошадью. Этот вид спорта, который также называют конным скиджорингом, был в программе ОИ-1928 в швейцарском Санкт-Морице. На дистанции 1900 м соревновались 8 спортсменов. Все три призовых места разыграли между собой швейцарцы.
31 %
Лыжная буксировка лошадью
Да, дело было на Олимпиаде-1928 в швейцарском Санкт-Морице, где 8 спортсменов соревновались в конном скиджоринге, то есть лыжной буксировке лошадью. Длина дистанции составила 1900 м, а все три призовых места разыграли между собой местные спортсмены из Швейцарии.
36 %
Лыжный велосипед
Нет, лыжный велосипед, как и зимний гольф, не были удостоены такой чести. В отличие от лыжной буксировки лошадью. Этот вид спорта, который также называют конным скиджорингом, был в программе ОИ-1928 в швейцарском Санкт-Морице. На дистанции 1900 м соревновались 8 спортсменов. Все три призовых места разыграли между собой швейцарцы.
33 %
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Прародителем современного биатлона считается…

Охота на лыжах
Не совсем. Охоту на лыжах трудно назвать видом спорта, ведь издревле у северных народов она была частью повседневной жизни. А вот соревнования военных патрулей – это уже ближе к биатлону. Впервые они прошли еще в 1767 году – состязались пограничники на шведско-норвежской границе. Отсюда и название. На Олимпиаде этот "прадед" биатлона впервые появился на Играх-1924 во французском Шамони.
38 %
Соревнования военных патрулей
Да. Первые соревнования, которые отдаленно напоминали биатлон, прошли еще в 1767 году – состязались пограничники на шведско-норвежской границе. Отсюда и название. На Олимпиаде этот "прадед" биатлона впервые появился на Играх-1924 во французском Шамони.
53 %
Стрельба из лука
Нет, лук и стрелы тут не при чем. Прародителем биатлона считаются соревнования военных патрулей. Впервые они прошли еще в 1767 году – состязались пограничники на шведско-норвежской границе. Отсюда и название. На Олимпиаде этот вид впервые появился на Играх-1924 во французском Шамони.
9 %
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Представитель какого вида спорта изображен на фото?

Фигурное катание
Нет. Это представитель шорт-трека. Распознать можно по экипировке – в этом виде спорта атлеты носят шлем. В то время, как на голове у конькобежцев – обтягивающий капюшон. А фигуристы состязаются без головных уборов.
4 %
Конькобежный спорт
Нет, это шорт-трекист. Распознать можно по экипировке – в этом виде спорта атлеты носят шлем. Считается, риск падения здесь выше, чем в конькобежном спорте. На голове у конькобежцев – обтягивающий капюшон. Фигуристы состязаются без головных уборов.
34 %
Шорт-трек
Да. Распознать можно по экипировке – в шорт-треке атлеты носят шлем. Считается, риск падения здесь выше, чем в конькобежном спорте. На голове у конькобежцев – обтягивающий капюшон. Фигуристы состязаются без головных уборов.
62 %
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Какой из этих видов спорта был позже всего включен в олимпийскую программу?

Сноуборд
Да, сноуборд на данный момент является самым молодым зимним олимпийским видом спорта. Его дебют в программе Игр состоялся в 1998-м, в Нагано. Фристайл попал в полноформатный турнир раньше – в 1992, хотя как показательный вид был представлен еще на ОИ-1988. Хоккей – один из старейших видов, он дебютировал на Играх-1920.
47 %
Фристайл
Нет, олимпийский фристайл – старше сноуборда. Фристайл дебютировал на Играх-1992, в то время как сноуборд – на Играх-1998. Хоккей – один из старейших видов, в котором соревнуются с Олимпиады-1920.
49 %
Хоккей
О нет. Хоккей – один из старейших видов, он дебютировал на Играх-1920. Во фристайле на Олимпиадах соревнуются с 1992-го. А вот сноуборд – на данный момент самый молодой зимний олимпийский вид спорта. Его дебют в программе Игр состоялся в 1998-м, в Нагано.
4 %
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Какая сборная является самой успешной в олимпийской истории керлинга?

Канада
Именно. На счету канадских керлингистов – 6 золотых олимпийских медалей (3 – у мужчин, 2 – у женщин, 1 – у смешанных пар). Однако фаворитом Пекина-2022 считается команда Швеции – они лидеры мирового рейтинга. Сборная Исландии не входит в элиту мирового керлинга и на нынешних Играх представлена не будет.
51 %
Исландия
Нет. Сборная Исландии не входит в элиту мирового керлинга и на нынешних Играх представлена не будет. А самой успешной олимпийской командой остается Канада. На ее счету – 6 золотых медалей (3 – у мужчин, 2 – у женщин, 1 – у смешанных пар). Но фаворитом Пекина-2022 считается команда Швеции – они лидеры мирового рейтинга.
22 %
Швеция
Нет. Шведы являются фаворитами нынешних Игр – они лидируют в мировых рейтингах. Однако самой успешной олимпийской командой остается Канада. На ее счету – 6 золотых медалей (3 – у мужчин, 2 – у женщин, 1 – у смешанных пар). Сборная Исландии не входит в элиту мирового керлинга и на нынешних Играх представлена не будет.
27 %
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Кто на фото?

Уле-Эйнар Бьерндален
Ну конечно же! Король биатлона, самый успешный биатлонист в истории Игр, обладатель 8 золотых олимпийских наград – норвежец Уле-Эйнар Бьерндален. Кроме того, на его счету – четыре серебряных награды ОИ и одна бронзовая. Завершил карьеру в 2018 году. Сейчас тренирует сборную Китая.
67 %
Йоханнес Бе
Нет, это не нынешняя звезда сборной Норвегии по биатлону, а его старший товарищ, легендарный Король биатлона Уле-Эйнар Бьерндален. Бьерндален – самый успешный биатлонист в истории Игр, 8-кратный олимпийский чемпион. Кроме того, на его счету – четыре серебряных награды ОИ и одна бронзовая. Завершил карьеру в 2018 году. Сейчас тренирует сборную Китая.
16 %
Дмитрий Пидручный
Нет, вы перепутали представителя сборной Украины с легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьерндаленом. Именно он – на фото. Самый успешный биатлонист в истории Игр, 8-кратный олимпийский чемпион. Кроме того, на его счету – четыре серебряных награды ОИ и одна бронзовая. Завершил карьеру в 2018 году. Сейчас тренирует сборную Китая.
18 %
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В каких видах спорта сборная Украины завоевывали медали зимних Олимпиад?

Биатлон, фигурное катание, сноуборд
Нет, у представителей "сине-желтой" сборной пока не было наград в сноуборде. А были в биатлоне (золото, серебро и 3 бронзы), фигурном катании (золото и бронза) и фристайле (золото).
18 %
Биатлон, фигурное катание, фристайл
Да, за годы независимости украинцы выиграли на зимних Олимпиадах 8 наград – в биатлоне (золото, серебро и 3 бронзы), фигурном катании (золото и бронзу) и фристайле (золото).
71 %
Лыжное двоеборье, фигурное катание, прыжки с трамплина
Нет, у представителей "сине-желтой" сборной пока не было наград в лыжном двоеборье и прыжках с трамплина. А были в биатлоне (золото, серебро и 3 бронзы), фигурном катании (золото и бронза) и фристайле (золото).
12 %
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Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com

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