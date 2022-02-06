Отличи бобслей от скелетона: тест на знание зимних олимпийских видов спорта

Представьте: включаете вы телевизор, трансляцию из олимпийского Пекина-2022, а там – спортсмены на коньках бегут на скорость. Как понять, кто они – конькобежцы или шорт-трекисты? А может, вовсе фигуристы?
Или вот спортсмены на санях – это саночники, скелетонисты или бобслеисты?
А знаете, какой вид спорта – самый молодой в программе зимних Олимпиад?
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Тест на знание зимних олимпийских видов спорта
Вид спорта, суть которого – в скоростном спуске по ледяному желобу на специальном снаряде – это…
Проясним технику спуска. В каком из этих видов спортсмен несется по трассе вниз головой?
Отвлечемся от санок и поговорим о лыжах. Какая из этих дисциплин не имеет отношения к лыжным гонкам?
Немного истории. Какой из этих видов спорта когда-то входил в программу Олимпийских игр?
Прародителем современного биатлона считается…
Представитель какого вида спорта изображен на фото?
Какой из этих видов спорта был позже всего включен в олимпийскую программу?
Какая сборная является самой успешной в олимпийской истории керлинга?
Кто на фото?
В каких видах спорта сборная Украины завоевывали медали зимних Олимпиад?
Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com