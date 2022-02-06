Отличи бобслей от скелетона: тест на знание зимних олимпийских видов спорта

Почему шорт-трек и конькобежный спорт – это не одно и то же, какая страна является самой успешной в керлинге и в каких дисциплинах достигали успеха украинцы – проверь себя в интерактивном тесте Спорт Сегодня

Представьте: включаете вы телевизор, трансляцию из олимпийского Пекина-2022, а там – спортсмены на коньках бегут на скорость. Как понять, кто они – конькобежцы или шорт-трекисты? А может, вовсе фигуристы?

Или вот спортсмены на санях – это саночники, скелетонисты или бобслеисты?

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А знаете, какой вид спорта – самый молодой в программе зимних Олимпиад?

Чтобы наблюдать за Олимпиадой-2022 было еще увлекательнее, проверьте и прокачайте свои знания в этих вопросах в нашем тесте. Скучно точно не будет!

Тест на знание зимних олимпийских видов спорта Мы в вас верим и желаем удачи. Но предупреждаем, что можем и специально запутать своими каверзными вопросами. А для настоящих знатоков-чемпионов в результатах теста припрятаны медальки. За знаниями и медалями! 1/10 Вид спорта, суть которого – в скоростном спуске по ледяному желобу на специальном снаряде – это… 33 % 33 % 35 % Дальше 2/10 Проясним технику спуска. В каком из этих видов спортсмен несется по трассе вниз головой? 7 % 11 % 82 % Дальше 3/10 Отвлечемся от санок и поговорим о лыжах. Какая из этих дисциплин не имеет отношения к лыжным гонкам? 44 % 20 % 36 % Дальше 4/10 Немного истории. Какой из этих видов спорта когда-то входил в программу Олимпийских игр? 31 % 36 % 33 % Дальше 5/10 Прародителем современного биатлона считается… 38 % 53 % 9 % Дальше 6/10 Представитель какого вида спорта изображен на фото? 4 % 34 % 62 % Дальше 7/10 Какой из этих видов спорта был позже всего включен в олимпийскую программу? 47 % 49 % 4 % Дальше 8/10 Какая сборная является самой успешной в олимпийской истории керлинга? 51 % 22 % 27 % Дальше 9/10 Кто на фото? 67 % 16 % 18 % Дальше 10/10 В каких видах спорта сборная Украины завоевывали медали зимних Олимпиад? 18 % 71 % 12 % Дальше

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Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com