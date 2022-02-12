У Пекіні завершився черговий день змагань Олімпійських ігор 2022 року. Сьогодні розіграли шість комплектів нагород. Хто лідирує у медальному заліку

Німкеня Ганна Найзе - чемпіонка в скелетоні / Фото: Reuters

Завдяки двом золотим медалям суботи, 12 лютого, Норвегія наздогнала Німеччину за кількістю нагород найвищої проби – у обох країн їх по 8. Але за рахунок більшої кількості срібних нагород у загальному медальному заліку Ігор-2022 у Пекіні лідирують німці.

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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 12 лютого

Брати Бо принесли сьогодні дві медалі Норвегії / Фото: Reuters

Україна 12 лютого у Пекіні задовольнилася 13-м місцем Підручного у біатлонному спринті. Наша країна поки що без медалей. Ігри триватимуть до 20 лютого.