Ще два п'єдестали! Українці продовжують збирати медалі Паралімпіади

Наші біатлоністи сьогодні вибороли дві нагороди на Іграх-2022 у Пекіні – срібло в Оксани Шишкової, бронза у Григорія Вовчинського

Шишкова і Вовчинський / Фото: REUTERS

У середу, 9 березня, на Паралімпійських іграх у Пекіні українські спортсмени вибороли ще дві медалі. До речі, збірна України не знає, як і куди повертатися з Паралімпіади.

Скарбничку нашої команди поповнили біатлоністи. У спринті Оксана Шишкова виграла срібло, а Григорій Вовчинський здобув бронзу.

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До речі, і Шишкова, і Вовчинський на Паралімпіаді-2022 також вигравали золоті медалі.

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Тепер у загальнокомандному заліку наша команда йде на третьому місці: 19 медалей – 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових.