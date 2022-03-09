Еще два пьедестала! Украинцы продолжают собирать медали Паралимпиады

Наши биатлонисты сегодня завоевали две награды на Играх-2022 в Пекине – серебро у Оксаны Шишковой, бронза у Григория Вовчинского

Шишкова и Вовчинский / Фото: REUTERS

В среду, 9 марта, на Паралимпийских играх в Пекине украинские спортсмены завоевали еще две медали. Кстати, сборная Украины не знает, как и куда возвращаться с Паралимпиады.

Копилку нашей команды пополнили биатлонисты. В спринте Оксана Шишкова выиграла серебро, а Григорий Вовчинский завоевал бронзу.

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Кстати, и Шишкова, и Вовчинский на Паралимпиаде-2022 также выигрывали золотые медали.

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Теперь в общекомандном зачете наша команда идет на третьем месте: 19 медалей – 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.