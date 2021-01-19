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Зірка UFC завалив кабана, похвалився і нарвався на зоозахисників. Мусив вибачатися

19 січня, 08:58

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Джон Джонс підстрелив тварину з одного пострілу

Колишній чемпіон UFC Джон Джонс похвалився своїми мисливськими здібностями. На своїй сторінці в Instagram боїв показав, як з вертольота підстрелив кабана. Американцеві знадобився всього один постріл, щоб звалити величезну тварину, хоча потім він ще кілька разів вистрелив в землю.

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"Один постріл, одне вбивство, багато бекону. Славнеа полювання нагороджене славною медаллю", – підписав відео Джонс.

Таке проведення часу не всім припало до душі. У коментарях на Джонса накинулися зоозахисники, змусивши бійця вибачитися за свій вчинок.

"Прошу вибачення, якщо це відео змусить декого з вас почуватися ніяково, але водночас я дуже радий, що моя партія м'яса буде доправлена в Альбукерке. Я не поспішав з першим пострілом, щоб переконатися, що тварина не буде страждати. Споримо, половина вас, ті, хто ображені, щотижня їдять ковбасу і бекон", – відповів там же в коментарях боєць.

Відео: Сьогодні

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полювання UFC змішані єдиноборства Джон Джонс

Джерело: Сегодня|Спорт

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