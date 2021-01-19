Звезда UFC завалил кабана, похвастался и нарвался на зоозащитников. Пришлось извиняться

Бывший чемпион UFC Джон Джонс похвастался своими охотничьими способностями. На своей странице в Instagram боев показал, как с вертолета подстрелил кабана. Американцу понадобился всего один выстрел, чтобы свалить огромное животное, хотя затем он еще несколько раз выстрелил в землю.

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"Один выстрел, одно убийство, много бекона. Славная охота награждена славной медалью", – подписал видео Джонс.

Такое времяпровождение не всем пришлось по душе. В комментариях на Джонса набросились зоозащитники, вынудив бойца извиниться за свой поступок.

"Прошу прощения, если это видео заставит некоторых из вас чувствовать себя неловко, но в то же время я очень рад, что моя партия мяса будет доставлена ​​в Альбукерке. Я не торопился с первым выстрелом, чтобы убедиться, что животное не будет страдать. Спорим, половина вас, ребята, которые обижены, еженедельно едят колбасу и бекон", – ответил там же в комментариях боец.

Видео: Сегодня

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