Українця спіймали на махінаціях: він змінив прізвище та бездарно дебютував у UFC (відео)

Аскар Можаров раніше під іншим ім'ям проводив бої в Китаї, а потім підписав контракт із найпрестижнішим бійцівським промоушном

Можаров програв нокаутом у першому раунді / Фото: Колаж: Сьогодні

У Штатах завершився вечір змішаних єдиноборств UFC Fight Night 207. У найпрестижнішому промоції дебютував українець Аскар Можаров. Здавалося, за хлопця можна лише порадіти. Але він влипнув у такий скандал, що відмитися буде складно.

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Коли ти потрапляєш до UFC, то про тебе хочуть знати якнайбільше. Ось і в Америці вирішили проаналізувати колишні бої Можарова. І з'ясували одну цікаву деталь.

Журналіст Джей Петтрі опублікував глобальне розслідування, де виявив махінації бійця. З'ясувалося, що Можаров раніше проводив поєдинки під ім'ям Артура Садкова у Китаї. Там він програв багато боїв, але вирішив це приховати, щоб отримати найкращий контракт. Тому став виступати як Аскар Можаров.

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Боєць факт зміни імені та прізвища пояснив тим, що у нього з'явився вітчим. А те, що приховував купу своїх китайських поразок, списав на напівпрофесійний рівень боїв.

Щоб якось загладити скандал, Можарову потрібно було ефектно дебютувати в UFC. Проте він уже у першому раунді програв Алонзо Меніфілду.

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