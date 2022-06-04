Єва з раю: польська спортсменка вийшла на зважування, ледь прикрившись листям (фото)

Єва Бродницька перед своїм боєм у ММА вирішила епатажно одягнутися на церемонію зважування

Бродницька в минулому році змінила бокс на ММА / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Польщі відбудеться вечір змішаних єдиноборств у рамках місцевої вищої ліги. Серед інших на ринг вийде відома польська боксерка Єва Бродницька.

Читайте також: Боксерка роздяглася до білизни на зважуванні

Реклама

7 червня Єві виповниться 38 років. На рахунку в боксі 20 перемог та 1 поразка. Але з минулого року Єва змінила ринг на октагон і це буде другий бій у ММА. Перший у серпні програла. Тепер бій проти Каміли Обранчик.

На церемонію зважування Бродницька вийшла в чому мати народила, прикрившись лише листям.

"Як вам сподобалася Єва з раю?" – підписала знімки в Instagram спортсменка.

Реклама

До речі, раніше Бродницька підтримала український народ у війні із Росією. Спортсменка носила футболку із синьо-жовтим прапором.