Єва з раю: польська спортсменка вийшла на зважування, ледь прикрившись листям (фото)

Сьогодні у Польщі відбудеться вечір змішаних єдиноборств у рамках місцевої вищої ліги. Серед інших на ринг вийде відома польська боксерка Єва Бродницька.
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7 червня Єві виповниться 38 років. На рахунку в боксі 20 перемог та 1 поразка. Але з минулого року Єва змінила ринг на октагон і це буде другий бій у ММА. Перший у серпні програла. Тепер бій проти Каміли Обранчик.
На церемонію зважування Бродницька вийшла в чому мати народила, прикрившись лише листям.
"Як вам сподобалася Єва з раю?" – підписала знімки в Instagram спортсменка.
До речі, раніше Бродницька підтримала український народ у війні із Росією. Спортсменка носила футболку із синьо-жовтим прапором.