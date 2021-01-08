Намагався зарізати сестер: боєць UFC заарештований в США і йому загрожує довічне ув'язнення

31-річний мексиканський боєць змішаних єдиноборств Ірвін Рівера затриманий за підозрою у замаху на вбивство. Спортсмен, який виступає в найлегшій вазі топового промоушена UFC, був заарештований 7 січня. Раніше іншу зірку UFC, Конора Макгрегора, заарештували за спробу сексуального насильства.
За інформацією MMA Fighting, поліція затримала Рівера за підозрою в нанесенні ножових ран своїм сестрам. Інших подробиць інциденту за участю бійця UFC поки немає. Те, що сталося, прокоментував його менеджер – Алі Абдель-Азіз, відомий по роботі з Хабібом Нурмагомедовим:
"UFC відомо про недавній інцидент за участю Рівери, який міг виникнути у зв'язку з проблемами з психічним здоров'ям. Зараз організація збирає додаткову інформацію. Розслідування триває. Але UFC поінформував Рівера, що поки йому не будуть запропоновані ніякі бої".
Зазначається, що у Флориді за звинувачення в умисному вбивстві першого ступеня припускають смертний вирок або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що останній раз Рівера бився в октагоні в жовтні 2020 року, коли програв роздільним рішенням суддів Андре Юеллу. Колишній чемпіон ліги Titan FC, має рекорд 1-2 в трьох боях UFC.
Раніше чемпіон UFC був заарештований в США- у бійця був виявлений пістолет.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк