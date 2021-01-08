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Намагався зарізати сестер: боєць UFC заарештований в США і йому загрожує довічне ув'язнення

8 січня, 09:23

Олена Павлова Олена Павлова

У Ірвіна Рівери можуть бути проблеми з психікою

31-річний мексиканський боєць змішаних єдиноборств Ірвін Рівера затриманий за підозрою у замаху на вбивство. Спортсмен, який виступає в найлегшій вазі топового промоушена UFC, був заарештований 7 січня. Раніше іншу зірку UFC, Конора Макгрегора, заарештували за спробу сексуального насильства.

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Ірвін Рівера

Ірвін Рівера / Фото: Instagram

За інформацією MMA Fighting, поліція затримала Рівера за підозрою в нанесенні ножових ран своїм сестрам. Інших подробиць інциденту за участю бійця UFC поки немає. Те, що сталося, прокоментував його менеджер – Алі Абдель-Азіз, відомий по роботі з Хабібом Нурмагомедовим:

"UFC відомо про недавній інцидент за участю Рівери, який міг виникнути у зв'язку з проблемами з психічним здоров'ям. Зараз організація збирає додаткову інформацію. Розслідування триває. Але UFC поінформував Рівера, що поки йому не будуть запропоновані ніякі бої".

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Зазначається, що у Флориді за звинувачення в умисному вбивстві першого ступеня припускають смертний вирок або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що останній раз Рівера бився в октагоні в жовтні 2020 року, коли програв роздільним рішенням суддів Андре Юеллу. Колишній чемпіон ліги Titan FC, має рекорд 1-2 в трьох боях UFC.

Раніше чемпіон UFC був заарештований в США- у бійця був виявлений пістолет.

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