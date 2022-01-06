Бійці пішли проти Назарбаєва! Потужне посилення для мітингувальників Казахстану

Казахстанські бійці UFC Дамір Ісмагулов і Шавкат Рахмонов підтримали мітинги, які зараз проходять у великих містах країни

Спортсмени не стали мовчати / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні спортсмени Казахстану в соцмережах висловили своє ставлення до подій, що відбуваються у їхній країні.

"Я з вами в будь-якому становищі. Сподіваюся, що уряд розв'яже проблеми на користь народу. Бажаю, щоб Аллах дав усім сил та терпіння", – записав відео Шавкат Рахмонов.

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Дамір Ісмагулов:

"Ми разом, Казахстан".

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