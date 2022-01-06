Бійці пішли проти Назарбаєва! Потужне посилення для мітингувальників Казахстану

Спортсмени не стали мовчати / Фото: Колаж: Сьогодні
Провідні спортсмени Казахстану в соцмережах висловили своє ставлення до подій, що відбуваються у їхній країні.
"Я з вами в будь-якому становищі. Сподіваюся, що уряд розв'яже проблеми на користь народу. Бажаю, щоб Аллах дав усім сил та терпіння", – записав відео Шавкат Рахмонов.
Дамір Ісмагулов:
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"Ми разом, Казахстан".
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, при звільненні від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.