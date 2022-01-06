Бойцы пошли против Назарбаева! Мощное усиление для митингующих Казахстана

Казахстанские бойцы UFC Дамир Исмагулов и Шавкат Рахмонов поддержали митинги, которые сейчас проходят в крупных городах страны

Спортсмены не стали молчать / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие спортсмены Казахстана в соцсетях высказали свое отношение к событиям, которые проходят в их стране.

"Я с вами в любом положении. Надеюсь, что правительство решит проблемы в пользу народа. Желаю, чтобы Аллах дал всем сил и терпения", – записал видео Шавкат Рахмонов.

Реклама

Дамир Исмагулов:

"Мы вместе, Казахстан".

Реклама

Протесты в Казахстане