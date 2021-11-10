Бій українського грузина в UFC скасували через коронавірус

Українсько-грузинський боєць MMA Роман Долідзе мав битися з Кайлом Дакасом на турнірі UFC Fight Night 197, але поєдинок довелося скасувати. Долідзе отримав позитивний тест на COVID

Роман Долідзе заразився коронавірусом / Фото: Instagram

Турнір UFC Fight Night 197 відбудеться у ніч із 13 на 14 листопада. У головному поєдинку зустрінуться Макс Голловей та Яїр Родрігес.

"Нічого не віщувало біди, фізично та морально готовий до праці та оборони, але сьогодні отримав позитивну відповідь на тест COVID! Сподіваюся, після карантину організують бій!" – написав Долідзе у себе в Instagram.

Реклама

Боєць додав, що він не має жодних симптомів, почувається він добре.

Долідзе провів 10 боїв у MMA. Дев'ять він виграв і одного разу зазнав поразки. У попередньому поєдинку Роман побив поліцейського Лауреано Старополі.

/ Фото: Twitter

Реклама

Нагадаємо, Долідзе – чемпіон світу з Європи з греплінгу, 7-разовий чемпіон України з греплінгу, чемпіон України з ММА та Free-Fight, чемпіон світу з ММА. 2018 року став чемпіоном світу у напівважкій вазі за версією WWFC.

Підписав контракт із UFC, але був дискваліфікований на рік за вживання заборонених препаратів, які потрапили в організм із краплями для носа. У дебютному поєдинку в UFC у липні 2020-го Роман нокаутував росіянина Хасіда Ібрагімова.