Бий Казахстан, аби Росія боялася. Українка принизила суперницю в UFC

Марині Мороз вистачило двох раундів, щоб вийти переможницею з бою проти Марії Агапової

Марина Мороз тріумфувала на турнірі UFC 272 / Фото: Getty Images

Україна продовжує бути представлена у різних видах спорту, попри військове вторгнення Росії. Наприклад, наші спортсмени у перший день Паралімпіади-2022 виграли аж сім медалей різного калібру.

Також учора наша країна була представлена й на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 272, який пройшов у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena. Наша спортсменка Марина Мороз вийшла в октагон проти суперниці з Казахстану Марії Агапової.

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Фавориткою зустрічі була казашка, проте Марина вдало почала бій і вже в другому раунді змусила суперницю здатися. Мороз встигла провести аж три задушливі прийоми.

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Для українки цей поєдинок став першим з 2020 року, оскільки спортсменка відновлювалася від травми. Ця перемога стала для неї шостою у кар'єрі, ще тричі програвала.

Головним боєм вечора UFC 272 стала битва колишніх друзів Колбі Ковінгтона та Хорхе Масвідаля. Поєдинок тривав усі п'ять раундів й завершився перемогою Колбі. Для нього це 17-й тріумф у кар'єрі при трьох поразках.