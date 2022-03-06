Бей Казахстан, чтоб Россия боялась. Украинка унизила соперницу в UFC

Марине Мороз хватило двух раундов, чтобы выйти победительницей из боя против Марии Агаповой

Марина Мороз триумфовала на турнире UFC 272 / Фото: Getty Images

Украина продолжает быть представлена в разных видах спорта, несмотря на военное вторжение России. К примеру, наши спортсмены в первый день Паралимпиады-2022 выиграл аж семь медалей разного калибра.

Также вчера наша страна была представлена и на турнире по смешанным единоборствам UFC 272, который прошел в Лас-Вегасе на "T-Mobile Arena". Наша спортсменка Марина Мороз вышла в октагон против соперницы из Казахстана Марии Агаповой.

Реклама

Читайте также: Украинка из UFC пригрозила Путину

Фавориткой встречи была казашка, однако Марина здорово начала бой и уже во втором раунде заставила соперницу сдаться. Мороз успела провести аж три удушающих приема.

Реклама

Для украинки этот поединок стал первым с 2020 года, так как спортсменка восстанавливалась от травмы. Эта победа стала для нее шестой в карьере, еще три раза проигрывала.

Реклама

Главным боем вечера UFC 272 стало сражение бывших друзей Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Колби. Для него это 17-й триумф в карьере при трех поражениях.