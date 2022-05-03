Вільярреал – Ліверпуль: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Список трансляцій півфінального поєдинку у відповідь Ліги чемпіонів. Матч іспанської та англійської команд можна побачити на ТБ та в Інтернеті

Вільярреал vs Ліверпуль / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Ліверпуль може вийти у фінал Ліги чемпіонів втретє за п'ять років. Йому залишилося лише утримати перевагу першого матчу.

Тиждень тому мерсисайдці на своєму полі обіграли Вільярреал – 2:0.

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Коли матч. Поєдинок у відповідь відбудеться 3 травня. Початок в 22:00 за київським часом.

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Де дивитись. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Вільярреал – Ліверпуль.

Також поєдинок можна переглянути на платформі Меgоgо.

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Хто фаворит. Букмекери бачать англійський клуб у фіналі Ліги чемпіонів.

Котирування на прохід:

Ліверпуль – 1.03

Вільярреал – 16.00

Котирування на матч:

Перемога Вільярреалу – 4.60

Нічия – 4.20

Перемога Ліверпуля – 1.74

Lista de ingredientes para flipar con una versió brutal del himno de la @ChampionsLeague :



1. Tener a los Violincheli Brothers.



Ya. #UCL pic.twitter.com/Uqr2DX35v7 - Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

Хто суперник. Переможець цієї пари у фіналі зіграє з найкращою командою у парі Манчестер Сіті – Реал.