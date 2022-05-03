Вільярреал – Ліверпуль: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Ліверпуль може вийти у фінал Ліги чемпіонів втретє за п'ять років. Йому залишилося лише утримати перевагу першого матчу.
Тиждень тому мерсисайдці на своєму полі обіграли Вільярреал – 2:0.
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Коли матч. Поєдинок у відповідь відбудеться 3 травня. Початок в 22:00 за київським часом.
Де дивитись. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Вільярреал – Ліверпуль.
Також поєдинок можна переглянути на платформі Меgоgо.
Хто фаворит. Букмекери бачать англійський клуб у фіналі Ліги чемпіонів.
Котирування на прохід:
- Ліверпуль – 1.03
- Вільярреал – 16.00
Котирування на матч:
- Перемога Вільярреалу – 4.60
- Нічия – 4.20
- Перемога Ліверпуля – 1.74
Lista de ingredientes para flipar con una versió brutal del himno de la @ChampionsLeague :- Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022
1. Tener a los Violincheli Brothers.
Ya. #UCL pic.twitter.com/Uqr2DX35v7
Хто суперник. Переможець цієї пари у фіналі зіграє з найкращою командою у парі Манчестер Сіті – Реал.