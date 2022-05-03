Вильярреал – Ливерпуль: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Ливерпуль может выйти в финал Лиги чемпионов третий раз за пять лет. Ему осталось лишь удержать преимущество первого матча.
Неделю назад мерсисайдцы на своем поле обыграли Вильярреал – 2:0.
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Когда матч. Ответный поединок состоится 3 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль.
Также поединок можно посмотреть на платформе Megogo.
Кто фаворит. Букмекеры видят английский клуб в финале Лиги чемпионов.
Котировки на проход:
- Ливерпуль – 1.03
- Вильярреал – 16.00
Котировки на матч:
- Победа Вильярреала – 4.60
- Ничья – 4.20
- Победа Ливерпуля – 1.74
Lista de ingredientes para flipar con una versión brutal del himno de la @ChampionsLeague :— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022
1. Tener a los Violincheli Brothers.
Ya.#UCLpic.twitter.com/Uqr2DX35v7
Кто соперник. Победитель этой пары в финале сыграет с лучшей командой в паре Манчестер Сити – Реал.