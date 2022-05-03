Вильярреал – Ливерпуль: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Список трансляций ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Матч испанской и английской команд можно увидеть на ТВ и в Интернете

Вильярреал vs Ливерпуль / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ливерпуль может выйти в финал Лиги чемпионов третий раз за пять лет. Ему осталось лишь удержать преимущество первого матча.

Неделю назад мерсисайдцы на своем поле обыграли Вильярреал – 2:0.

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Когда матч. Ответный поединок состоится 3 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль.

Также поединок можно посмотреть на платформе Megogo.

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Кто фаворит. Букмекеры видят английский клуб в финале Лиги чемпионов.

Котировки на проход:

Ливерпуль – 1.03

Вильярреал – 16.00

Котировки на матч:

Победа Вильярреала – 4.60

Ничья – 4.20

Победа Ливерпуля – 1.74

Lista de ingredientes para flipar con una versión brutal del himno de la @ChampionsLeague :



1. Tener a los Violincheli Brothers.



Ya.#UCLpic.twitter.com/Uqr2DX35v7 — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

Кто соперник. Победитель этой пары в финале сыграет с лучшей командой в паре Манчестер Сити – Реал.