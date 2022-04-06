Вільярреал – Баварія: де і у скільки дивитись матч ЛЧ

Іспанський клуб хоче повторити своє досягнення 2006 року і вдруге в історії дістатись півфіналу Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів час перших чвертьфінальних поєдинків. Сьогодні чинний переможець Ліги Європи Вільярреал на своєму полі приймає Баварію.

О котрій початок. Поєдинок на стадіоні "Естадіо-де-ла-Кераміка" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Вільярреал – Баваріявже йде на нашому сайті.

Крім того, поєдинок в Україні легально можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого.

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Фаворитом у матчі вважається мюнхенський клуб. Котирування на перемогу Баварії – 1.55, на нічию – 4.60, на перемогу Вільярреала – 5.90.

Котирування на прохід Баварії – 1.12, на прохід Вільярреала – 6.90. Тобто шанси німців вийти до півфіналу Ліги чемпіонів – 85%.

Поєдинок у відповідь відбудеться вже наступного тижня в Мюнхені. Переможець зустрінеться з найкращою командою у парі Бенфіка – Ліверпуль.