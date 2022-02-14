УЄФА відмовився позбавити Росію фіналу Ліги чемпіонів через загрозу вторгнення в Україну

Низка зарубіжних ЗМІ повідомили, що УЄФА розгляне можливість позбавлення Санкт-Петербурга проведення фінального матчу поточної Ліги чемпіонів через агресію щодо України

Стадіон "Крестовський" в Санкт-Петербурзі / Фото: Reuters

На тлі наростаючої загрози вторгнення іноземні команди бояться летіти в Україну, та й навряд чи це вдасться – міжнародні авіакомпанії скасовують рейси до нашої країни.

Тим не менш, для УЄФА цього мало, щоб вжити якихось заходів щодо Росії.

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"УЄФА уважно стежить за розвитком подій. Наразі жодних змін щодо місця проведення фіналу немає", – повідомили в УЄФА на запит видання Sport24.

Втім, УЄА може змінити своє рішення у разі погіршення ситуації та навіть має успішний досвід зміни місця проведення головного матчу Ліги чемпіонів у короткі терміни – минулого року матч перенесли зі Стамбула до Порту менш ніж за місяць до зустрічі.

Що відомо про ймовірне вторгнення