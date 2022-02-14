УЕФА отказался лишить Россию финала Лиги чемпионов из-за угрозы вторжения в Украину

На фоне нарастающей угрозы вторжения иностранные команды боятся лететь в Украину, да и вряд ли у них это получится – международные авиакомпании отменяют рейсы в нашу страну.
Тем не менее, для УЕФА этого мало, чтобы принять какие-от меры в отношении России.
"УЕФА пристально следит за развитием событий. На данный момент никаких изменений относительно места проведения финала нет", – сообщили в УЕФА на запрос издания Sport24.
Впрочем, УЕА может изменить свое решение в случае ухудшения ситуации и даже имеет успешный опыт смены места проведения главного матча Лиги чемпионов в короткие сроки – в прошлом году матч перенесли из Стамбула в Порту менее, чем за месяц до встречи.
Далее по теме
Что известно о вероятном вторжении
- Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.
- Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.
- Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.