Ставка дня. Прогноз на Лігу чемпіонів від футбольного коментатора

Сьогодні "Реал" приймає "Аталанту" з двома українськими футболістами (Маліновський, Коваленко) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Три тижні тому італійський клуб мінімально поступився іспанському гранду.

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Дивитися онлайн "Реал" – "Аталанта" можна на нашому сайті у вигляді текстової трансляції.

"Реал Мадрид" – "Аталанта"

Ліга чемпіонів, 16 березня, вівторок, о 22:00, ТВ "Футбол 1"

Перед першою зустріччю в Бергамо італійська команда вважалася фаворитом через численні кадрові втрати "Реала". Але "Аталанта" рано залишилася вдесятьох після видалення Фройлера, пропустила єдиний гол і не змогла врятувати навіть нічию.

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Між цими поєдинками "вершкові" провели три матчі чемпіонату, двічі зіграли внічию – з баскськими тезками "Реал Сосьєдад" і сусідським "Атлетіко" (по 1:1) і обіграли "Ельче" (2:1). Команда Зідана йде на другому місці чемпіонату Іспанії, відстаючи від "матрацників" на шість очок. У лазареті до травмованих раніше Карвахаля, Діаса, Азара і Одріосоли приєднався Каземіро.

"Аталанта" провела навіть чотири матчі чемпіонату – обіграла "Сампдорію" (2:0) і "Спецію" (3:1), розгромила "Кротоне" (5:1) і поступилася "Інтеру" (0:1). Бергамаскі повернулися в зону Ліги чемпіонів, випереджаючи "Наполі" і "Рому" на два очки і відстаючи від "Ювентуса" на три. Крім дискваліфікованого Фройлера точно не зіграє через травму Хатебур. Під питанням участь Джімсіті.

У "Реала" в останніх дев'яти домашніх матчах Ліги чемпіонів лише три перемоги при чотирьох поразках.

"Аталанта" перемогла в останніх п'яти виїзних поєдинках цього турніру, пропустивши лише в одному з них.

ПРОГНОЗ. Бергамаскі зроблять все, щоб відновити шанси на вихід в наступний раунд. Немає сумнівів, що вони заб'ють. З іншого боку, "Реал" буде "сушити", тому очікую "тотал" менше 2,5 голів.

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