19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар – Реал та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 10:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У вівторок, 19 жовтня, відбуваються вісім поєдинків найпрестижнішого футбольного єврокубка, серед яких і протистояння Шахтаря з Реалом
/ Фото: Reuters

До вашої уваги – розклад матчів вівторка, оновлювані результати і турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів. Онлайн Шахтар – Реал доступний на нашому сайті.

ВІВТОРОК, 19 ЖОВТНЯ

Група D

Реклама

22:00 Шахтар – Реал
котирування: 5.10 – 4.00 – 1.70

22:00 Інтер – Шериф
котирування: 1.21 – 7.50 – 14.00

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

Реклама

Група А

19:45 Брюгге – Манчестер Сіті
котирування: 10.00 – 5.80 – 1.31

22:00 ПСЖ – Лейпциг
котирування: 1.58 – 4.55 – 5.60

Реклама

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
2
Брюгге Брюгге Брю
2
1
1
0
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
3
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
2
1
0
1
6
5
1
3
Забиті 6
Пропущені 5
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Лейпциг Лейпциг Лей
2
0
0
2
4
8
-4
0
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П

Група B

22:00 Атлетіко – Ліверпуль
котирування: 3.35 – 3.35 – 2.29

22:00 Порту – Мілан
котирування: 2.45 – 3.35 – 3.05

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
2
2
0
0
8
3
5
6
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В
2
Атлетіко Атлетіко Атл
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
3
Порту Порту Пор
2
0
1
1
1
5
-4
1
Забиті 1
Пропущені 5
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н
4
Мілан Мілан Міл
2
0
0
2
3
5
-2
0
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

Група C

19:45 Бешикташ – Спортинг
котирування: 3.30 – 3.40 – 2.29

22:00 Аякс – Боруссія Д
котирування: 2.34 – 3.95 – 3.00

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
2
2
0
0
7
1
6
6
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
2
2
0
0
3
1
2
6
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В
3
Бешикташ Бешикташ Беш
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П
4
Спортинг Спортинг Спо
2
0
0
2
1
6
-5
0
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П

Матчі Ліги чемпіонів транслює платформа Megogo.

Трофей Ліги чемпіонів
Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Решта вісім матчів третього туру Ліги чемпіонів відбудуться в середу, 20 жовтня. Київське Динамо зіграє на виїзді з Барселоною.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Сьогодні

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти