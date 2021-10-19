Шахтар – Реал та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

У вівторок, 19 жовтня, відбуваються вісім поєдинків найпрестижнішого футбольного єврокубка, серед яких і протистояння Шахтаря з Реалом