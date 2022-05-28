Хуліганів розганяли газом: що діялося перед фіналом Ліги чемпіонів

Головний матч єврокубкового сезону між Ліверпулем та Реалом розпочався майже на півгодини пізніше із запланованого. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.
Спочатку було повідомлення, що автобус Ліверпуля потрапив у затор і команда запізнилася на стадіон.
Проте згодом з'явилася інформація, що англійські фанати без квитків проривалися на стадіон. Судячи з відео, які з'явилися в Інтернеті, це схоже на правду.
За словами очевидців, поліція застосувала проти вболівальників англійської команди сльозогінний газ.
Liverpool fans є climbing in the stadium for the #UCLfinal pic.twitter.com/Dz2LCeVrIk- Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022
Люди стають до них #UCLfinal for free pic.twitter.com/Ilz9qlytnH- Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022