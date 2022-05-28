Хуліганів розганяли газом: що діялося перед фіналом Ліги чемпіонів

Початок поєдинку між Ліверпулем та Реалом довелося відкласти через англійських уболівальників, які без квитків проривалися на "Стад де Франс"

Поліцейські затримують фана Ліверпуля

Головний матч єврокубкового сезону між Ліверпулем та Реалом розпочався майже на півгодини пізніше із запланованого. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.

Спочатку було повідомлення, що автобус Ліверпуля потрапив у затор і команда запізнилася на стадіон.

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Проте згодом з'явилася інформація, що англійські фанати без квитків проривалися на стадіон. Судячи з відео, які з'явилися в Інтернеті, це схоже на правду.

За словами очевидців, поліція застосувала проти вболівальників англійської команди сльозогінний газ.

Liverpool fans є climbing in the stadium for the #UCLfinal pic.twitter.com/Dz2LCeVrIk - Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022

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Люди стають до них #UCLfinal for free pic.twitter.com/Ilz9qlytnH - Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022