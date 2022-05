Хулиганов разгоняли газом: что творилось перед финалом Лиги чемпионов

Главный матч еврокубкового сезона между Ливерпулем и Реалом начался почти на полчаса позже из запланированного. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал.

Сначала было сообщение, что автобус Ливерпуля попал в пробку и команда опоздала на стадион.

Однако потом появилась информация, что английские фанаты без билетов прорывались на стадион. Судя по видео, которые появились в Интернете, это более похоже на правду.

По словам очевидцев, полиция применила против болельщиков английской команды слезоточивый газ.

Liverpool fans are climbing into the stadium for the #UCLfinalpic.twitter.com/Dz2LCeVrIk