Хулиганов разгоняли газом: что творилось перед финалом Лиги чемпионов

Начало поединка между Ливерпулем и Реалом пришлось отложить из-за английских болельщиков, которые без билетов прорывались на "Стад де Франс"

Полицейские задерживают фана Ливерпуля / Фото: REUTERS

Главный матч еврокубкового сезона между Ливерпулем и Реалом начался почти на полчаса позже из запланированного. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал.

Сначала было сообщение, что автобус Ливерпуля попал в пробку и команда опоздала на стадион.

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Однако потом появилась информация, что английские фанаты без билетов прорывались на стадион. Судя по видео, которые появились в Интернете, это более похоже на правду.

По словам очевидцев, полиция применила против болельщиков английской команды слезоточивый газ.

Liverpool fans are climbing into the stadium for the #UCLfinalpic.twitter.com/Dz2LCeVrIk — Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022

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People are getting into the #UCLfinal for free pic.twitter.com/Ilz9qlytnH — Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022