Гармаша залишили на закуску: склади на матч Динамо – Баварія у Лізі чемпіонів

Матч пройде сьогодні у НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19:45. Дивитись Динамо – Баварія можна за допомогою нашої текстової онлайн-трансляції.
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Незважаючи на чудову форму, Деніс Гармаш опинився в запасі. Сьогодні Мірча Луческу довірив місце у старті Іллі Шкуріну.
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Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Миколенко, Забарний, Буяльський, Сирота, Шкурін, Кендзьора
Запасні: Бойко, Вербич, Шепелєв, Ерік Рамірес, Шабанов, Ледньов, Андріївський, Гармаш, Караваєв, Вітіньйо, Кулач, Антюх
Баварія: Нойєр, Павар, Горетцька, Левандовскі, Сане, Коман, Девіс, Люка Ернандес, Куассі, Толіссо, Мюллер
Запасні: Ульрах, Фрюхтль, Річардс, Сарр, Марк Рока, Тілльман
Баварія вже гарантувала собі путівку до плей-офф Ліги чемпіонів, а киянам необхідно вигравати, щоби сподіватися продовжити боротьбу в Лізі Європи.