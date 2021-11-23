Динамо спробує створити сенсацію. Анонс та прогноз коментатора на матч ЛЧ

Кирило Круторогов анонсує поєдинок чемпіонів України з німецьким грандом та дає свій прогноз на гру. Чи зможе Динамо відкрити рахунок голам у ЛЧ?

Динамо – Баварія. Прогноз на матч від Кирила Круторогова / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Києві – великий футбол. Дивитись онлайн матчу Динамо – Баварія можна на нашому сайті з 19:45 у форматі мультимедійної трансляції (фото, повтори голів, коментарі).

ДИНАМО – БАВАРІЯ ПРОГНОЗ

23 листопада, вівторок о 19:45, Мегого

У киян є останній шанс спробувати втрутитися у конкуренцію за путівку до плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього потрібно перемагати потужного суперника та сподіватися, що Бенфіка обіграє Барселону.

Поки що "біло-сині" мають одне очко, здобуте у зустрічі з португальцями, і жодного забитого м'яча в чотирьох турах. У Мюнхені Динамо поступилося з рахунком 0:5, також були дві мінімальні поразки від Барселони (двічі по 0:1).

У плані результативності команда Луческу в п'ятницю розім'ялася на Чорноморці, розгромивши одеситів з рахунком 6:1. Очевидних кадрових втрат у чемпіонів України немає, навіть повернувся до тренувань Віталій Миколенко, який раніше пропустив кілька матчів через травму.

Баварія вже гарантувала собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів, але приїхала до Києва основним складом За винятком дискваліфікованого Упамекано, Зюле, який підхопив коронавірус, а також Кімміха, Гнабрі, Мусіали та Шупо-Мотинга, які контактували із хворим.

Напередодні команда Нагельсмана несподівано програла Аугсбургу в рамках Бундесліги (1:2).

Між собою ці команди зустрічалися 11 разів. Німці мають шість перемог, Динамо – чотири, тож надія на успіх є.

ПРОГНОЗ. Думаю, кияни заб'ють перший гол у цьому турнірі, слабо віриться, що переможуть, але спробують зачепитися за нічию. Чекаю на тотал більше 2,5 голів і те, що Баварія не програє.

Динамо – Баварія: де дивитись матч Ліги чемпіонів