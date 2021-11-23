23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо спробує створити сенсацію. Анонс та прогноз коментатора на матч ЛЧ

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
23 листопада, 12:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кирило Круторогов анонсує поєдинок чемпіонів України з німецьким грандом та дає свій прогноз на гру. Чи зможе Динамо відкрити рахунок голам у ЛЧ?
Динамо – Баварія. Прогноз на матч від Кирила Круторогова
Динамо – Баварія. Прогноз на матч від Кирила Круторогова / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Києві – великий футбол. Дивитись онлайн матчу Динамо – Баварія можна на нашому сайті з 19:45 у форматі мультимедійної трансляції (фото, повтори голів, коментарі).

ДИНАМО – БАВАРІЯ ПРОГНОЗ
23 листопада, вівторок о 19:45, Мегого

У киян є останній шанс спробувати втрутитися у конкуренцію за путівку до плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього потрібно перемагати потужного суперника та сподіватися, що Бенфіка обіграє Барселону.

Поки що "біло-сині" мають одне очко, здобуте у зустрічі з португальцями, і жодного забитого м'яча в чотирьох турах. У Мюнхені Динамо поступилося з рахунком 0:5, також були дві мінімальні поразки від Барселони (двічі по 0:1).

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

У плані результативності команда Луческу в п'ятницю розім'ялася на Чорноморці, розгромивши одеситів з рахунком 6:1. Очевидних кадрових втрат у чемпіонів України немає, навіть повернувся до тренувань Віталій Миколенко, який раніше пропустив кілька матчів через травму.

Баварія вже гарантувала собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів, але приїхала до Києва основним складом За винятком дискваліфікованого Упамекано, Зюле, який підхопив коронавірус, а також Кімміха, Гнабрі, Мусіали та Шупо-Мотинга, які контактували із хворим.

Напередодні команда Нагельсмана несподівано програла Аугсбургу в рамках Бундесліги (1:2).

Між собою ці команди зустрічалися 11 разів. Німці мають шість перемог, Динамо – чотири, тож надія на успіх є.

ПРОГНОЗ. Думаю, кияни заб'ють перший гол у цьому турнірі, слабо віриться, що переможуть, але спробують зачепитися за нічию. Чекаю на тотал більше 2,5 голів і те, що Баварія не програє.

Динамо – Баварія: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти