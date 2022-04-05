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Бенфіка

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Ліверпуль

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
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Бенфіка – Ліверпуль: онлайн-трансляція Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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5 квітня, 10:23
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Перший чвертьфінальний матч пройде в Лісабоні, клуб нашого Романа Яремчука приймає одного із фаворитів турніру

У вівторок, 5 квітня, стартують перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. У Лісабоні Бенфіка зустрічається із Ліверпулем.

Бенфіка дійшла до 1/4 фіналу вперше за шість сезонів, а півфінал не виходила з 1990 року. Усі чотири чвертьфінали в еру Ліги чемпіонів вона програла. Ліверпуль потрапив у вісімку найкращих вчетверте за п'ять років. Минулий розіграш для нього завершився на цій стадії.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Лісабоні.

БЕНФІКА – ЛІВЕРПУЛЬ

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Історія протистояння

  • Востаннє команди зустрічалися у турнірах УЄФА у 1/4 фіналу Ліги Європи-2009/10. Бенфіка здобула вольову перемогу в Лісабоні (2:1). Ліверпуль потім виграв удома 4:1.
  • У сезоні 2005/06 Бенфіка вибила Ліверпуль у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Англійці були на той момент володарями трофея. Єдиний гол у першому матчі у Лісабоні забив Луїзао, нинішній директор Бенфіки. У Ліверпулі за "орлів" забили Сімау та Фабріціо Мікколі (2:0).
  • Три інші поєдинки припали ще на Кубок європейських чемпіонів. У кожному з тих сезонів Ліверпуль сягав фіналу. У сезоні 1984/85 Іан Раш зробив хет-трик у матчі-відповіді першого кола. Він приніс мерсисайдцям перемогу 3:1 удома та 3:2 за сумою. У фіналі Ліверпуль програв "Ювентусу".
  • Раш забив в обох матчах 1/4 фіналу Кубка чемпіонів-1983/84. Англійці виграли вдома 1:0, а у гостях розгромили суперника 4:1. У фіналі турніру Ліверпуль узяв гору над Ромою.
  • У сезоні 1977/78 володарі трофею також пройшли Бенфіку в 1/4 фіналу і згодом захистили титул. За домашньою перемогою 2:1 була гостьова 4:1.

Цитати тренерів

Нелсон Верісіму, головний тренер Бенфіки:

"Ліверпуль чудово діє як команда і має дуже сильний підбір гравців, а ще там чудовий тренер. Все це говорить про те, що ми повинні зіграти на найвищому рівні в обох матчах. Це буде важке протистояння, але шанси команд приблизно рівні".

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Нам потрібна пристрасть, психологічна стійкість та азарт. Неможливо купити це. Ви повинні розвиватися як гравець, як тренер і як команда. З часом починаєш судити про речі спокійніше. Це досвід. Раніше, за рахунку 1:0, ми продовжували бігти як божевільні. . Я хочу, щоб мої гравці думали правильно"

Хто фаворит

Букмекери не сумніваються, що англійський клуб вийде до півфіналу. Котирування на прохід Ліверпуля – 1.05, на прохід Бенфіки – 10.00.

Щодо конкретного матчу, то тут ситуація наступна: перемога Бенфіки – 9.00, нічия – 5.20, перемога Ліверпуля – 1.37.

Де дивитись

В Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .

Коли матч у відповідь

У Ліверпулі команди зустрінуться 13 квітня.

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: за рівного рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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