Баварія врятувалась у матчі проти вискочки: огляд сенсаційного матчу 1/8 Ліги чемпіонів

Аутсайдер 1/8 фіналу Ліги чемпіонів австрійський Зальцбург мало не обіграв грізну Бауварію у першому матчі плей-офф

Баварія і Зальцбург розійшлися миром / Фото: REUTERS

Несподівано для всіх Зальцбург відкрив рахунок уже на 21-й хвилині – відзначився 20-річний Джуніор Адаму. Незважаючи на переважну перевагу, Баварія змогла відігратися лише на 90-й хвилині, коли результативний удар вдався Кінгслі Коману.

Цікаво, що Баварія завдала вдвічі більше ударів у матчі, але команди забили однакову кількість м'ячів.

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Зальцбург – Баварія – 1:1

Голи: Адаму (21) – Коман (90)

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Зустріч у відповідь пройде 8 березня на полі Баварії.

В іншому сьогоднішньому матчі середи Ліверпуль обіграв Інтер на виїзді. Команди завдали першого удару у площину воріт лише на 75-й хвилині, але він відразу ж став результативним.

А у вівторок суперматч між Парі Сен-Жермен та Реалом завершився мінімальною перемогою парижан завдяки голу Кіліана Мбаппе. А Ліонель Мессі не забив пенальті.