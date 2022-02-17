Бавария спаслась в матче против выскочки: обзор сенсационного матча 1/8 Лиги чемпионов

Аутсайдер 1/8 финала Лиги чемпионов австрийский Зальцбург едва не обыграл грозную Бауварию в первом матче плей-офф

Бавария и Зальцбург разошлись миром / Фото: REUTERS

Неожиданно для всех Зальцбург открыл счет уже на 21-й минуте – отличился 20-летний Джуниор Адаму. Несмотря на подавляющее преимущество Бавария смогла отыграться лишь на 90-й минуте, когда результативный удар удался Кингсли Коману.

Интересно, что Бавария нанесла в два раза больше ударов в матче, но команды в итоге забили одинаковое количество мячей.

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Зальцбург – Бавария – 1:1

Голы: Адаму (21) – Коман (90)

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Ответная встреча пройдет 8 марта на поле Баварии.

В другом сегодняшнем матче среды Ливерпуль обыграл Интер на выезде. Команды нанесли первый удар в створ ворот только на 75-й минуте, но он сразу же стал результативным.

А во вторник суперматч между Пари Сен-Жермен и Реалом завершился минимальной победой парижан благодаря голу Килиана Мбаппе. А Лионель Месси не забил пенальти.