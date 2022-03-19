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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Ви бачили прояви націоналізму в Україні? Російських хокеїстів закликали проявити позицію

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19 березня, 12:35
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Почесний президент ХК Донбас Борис Колесніков звернувся до російських хокеїстів із НХЛ із закликом вплинути на керівництво країни та припинити воєнну агресію проти України
Зруйнований Маріуполь. Півтора роки тому тут відкрили нову хокейну арену
Зруйнований Маріуполь. Півтора роки тому тут відкрили нову хокейну арену / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Наприкінці 2020 року в Маріуполі відкрили нову хокейну арену. А сьогодні місто майже повністю зруйноване російською армією, яка розв'язала криваву війну в Україні.

На офіційному сайті ХК Донбас Борис Колесніков звернувся до російських хокеїстів. Зокрема, до тих, хто грав у чемпіонаті України.

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  • Росія, порушивши всі норми міжнародного права, розпочала збройну агресію проти нашої країни.
  • Понад три тижні російська армія обстрілює українські села та міста, бере в облогу та методично знищує їх. Ллється кров мирних жителів України. Гинуть діти, жінки, старі люди.
  • Мільйони українців змушені залишити батьківщину для порятунку життя. Світ відреагував на те, що відбувається, безпрецедентними санкціями.
  • А хокейні вболівальники у Північній Америці, де в Національній хокейній лізі (НХЛ) грають десятки російських хокеїстів, у своїй абсолютній більшості підтримують український народ.
  • Серед гравців НХЛ є ті, хто чудово знає Україну та неодноразово тут бував. Серед них такі відомі хокеїсти, як Олександр Овечкін, Євген Малкін та Євген Дадонов.
  • Хочу звернутися до вас та інших російських гравців у НХЛ. Настав час заявити про свою громадянську позицію!
  • Вдома ви отримуєте нагороди з рук найвищого політичного керівництва країни, до вашої думки дослухаються мільйони вболівальників. Багато хто з вас грав у мирному Донецьку, коли хокейний клуб Донбас успішно представляв Україну в КХЛ. Хтось із вас стикався тут із проявами націоналізму?
  • Вимагайте від російської влади зупинити війну проти України, зверніться з вимогою припинити криваву агресію. Це наймасштабніший воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.
  • Дайте Україні спокій, російська армія має залишити міжнародно визнані кордони України!
  • Росіянин Євген Дадонов, нападник Вегас Голден Найтс, грав за Донбас і жив у Донецьку два роки. Він навіть звертався по українське громадянство, щоб виступати за збірну України.
  • В Україні з 2010 по 2022 рік виступали понад дві сотні гравців із Росії та Білорусі. Вони зобов'язані сказати своє слово на підтримку України!
  • Станом на 24 лютого 2022 року в обох українських лігах грали 110 хокеїстів із Росії та Білорусі, які також повинні сказати своє слово на підтримку України.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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