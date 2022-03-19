Ви бачили прояви націоналізму в Україні? Російських хокеїстів закликали проявити позицію

Почесний президент ХК Донбас Борис Колесніков звернувся до російських хокеїстів із НХЛ із закликом вплинути на керівництво країни та припинити воєнну агресію проти України

Зруйнований Маріуполь. Півтора роки тому тут відкрили нову хокейну арену / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Наприкінці 2020 року в Маріуполі відкрили нову хокейну арену. А сьогодні місто майже повністю зруйноване російською армією, яка розв'язала криваву війну в Україні.

На офіційному сайті ХК Донбас Борис Колесніков звернувся до російських хокеїстів. Зокрема, до тих, хто грав у чемпіонаті України.

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