Ви бачили прояви націоналізму в Україні? Російських хокеїстів закликали проявити позицію

Наприкінці 2020 року в Маріуполі відкрили нову хокейну арену. А сьогодні місто майже повністю зруйноване російською армією, яка розв'язала криваву війну в Україні.
На офіційному сайті ХК Донбас Борис Колесніков звернувся до російських хокеїстів. Зокрема, до тих, хто грав у чемпіонаті України.
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- Росія, порушивши всі норми міжнародного права, розпочала збройну агресію проти нашої країни.
- Понад три тижні російська армія обстрілює українські села та міста, бере в облогу та методично знищує їх. Ллється кров мирних жителів України. Гинуть діти, жінки, старі люди.
- Мільйони українців змушені залишити батьківщину для порятунку життя. Світ відреагував на те, що відбувається, безпрецедентними санкціями.
- А хокейні вболівальники у Північній Америці, де в Національній хокейній лізі (НХЛ) грають десятки російських хокеїстів, у своїй абсолютній більшості підтримують український народ.
- Серед гравців НХЛ є ті, хто чудово знає Україну та неодноразово тут бував. Серед них такі відомі хокеїсти, як Олександр Овечкін, Євген Малкін та Євген Дадонов.
- Хочу звернутися до вас та інших російських гравців у НХЛ. Настав час заявити про свою громадянську позицію!
- Вдома ви отримуєте нагороди з рук найвищого політичного керівництва країни, до вашої думки дослухаються мільйони вболівальників. Багато хто з вас грав у мирному Донецьку, коли хокейний клуб Донбас успішно представляв Україну в КХЛ. Хтось із вас стикався тут із проявами націоналізму?
- Вимагайте від російської влади зупинити війну проти України, зверніться з вимогою припинити криваву агресію. Це наймасштабніший воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.
- Дайте Україні спокій, російська армія має залишити міжнародно визнані кордони України!
- Росіянин Євген Дадонов, нападник Вегас Голден Найтс, грав за Донбас і жив у Донецьку два роки. Він навіть звертався по українське громадянство, щоб виступати за збірну України.
- В Україні з 2010 по 2022 рік виступали понад дві сотні гравців із Росії та Білорусі. Вони зобов'язані сказати своє слово на підтримку України!
- Станом на 24 лютого 2022 року в обох українських лігах грали 110 хокеїстів із Росії та Білорусі, які також повинні сказати своє слово на підтримку України.