Вы видели проявления национализма в Украине? Российских хоккеистов призвали проявить позицию

В конце 2020 года в Мариуполе открыли новенькую хоккейную арену. А сегодня город практически полностью разрушен российской армией, развязавшей кровавую войну в Украине.
На официальном сайте ХК Донбасс Борис Колесников обратился к российским хоккеистам. В частности, к тем, кто играл в чемпионате Украины.
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- Россия, нарушив все нормы международного права, начала вооруженную агрессию против нашей страны.
- Больше трех недель российская армия обстреливает украинские села и города, берет в осаду и методично уничтожает их. Льется кровь мирных жителей Украины. Гибнут дети, женщины, старики.
- Миллионы украинцев вынуждены покинуть родину для спасения жизни. Мир отреагировал на происходящее беспрецедентными санкциями.
- А хоккейные болельщики в Северной Америке, где в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) играют десятки российских хоккеистов, в своем абсолютном большинстве поддерживают украинский народ.
- Среди игроков НХЛ есть те, кто отлично знает Украину и неоднократно здесь бывал, в том числе такие известные хоккеисты, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Евгений Дадонов.
- Хочу обратиться к вам и другим российским игрокам в НХЛ. Пришло время заявить о своей гражданской позиции!
- Дома вы получаете награды из рук высшего политического руководства страны, к вашему мнению прислушиваются миллионы болельщиков. Многие из вас играли в мирном Донецке, когда хоккейный клуб Донбасс успешно представлял Украину в КХЛ. Кто-нибудь из вас сталкивался здесь с проявлением национализма?
- Потребуйте от российских властей остановить войну против Украины, обратитесь с требованием прекратить кровавую агрессию. Это самый масштабный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
- Оставьте Украину в покое, российская армия должна покинуть международно признанные границы Украины!
- Россиянин Евгений Дадонов, нападающий Вегас Голден Найтс, играл за Донбасс и жил в Донецке два года. Он даже обращался за украинским гражданством, чтобы выступать за сборную Украины.
- В Украине с 2010 по 2022 год выступали более двух сотен игроков из России и Беларуси. Они обязаны сказать свое слово в поддержку Украины!
- По состоянию на 24 февраля 2022 года в обеих украинских лигах играли 110 хоккеистов из России и Беларуси, которые тоже обязаны сказать свое слово в поддержку Украины.