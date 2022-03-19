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Вы видели проявления национализма в Украине? Российских хоккеистов призвали проявить позицию

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19 марта, 12:35
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Почетный президент ХК Донбасс Борис Колесников обратился к российским хоккеистам из НХЛ с призывом повлиять на руководство страны и прекратить военную агрессию против Украины
Разрушенный Мариуполь. Полтора года назад тут открыли новую хоккейную арену
Разрушенный Мариуполь. Полтора года назад тут открыли новую хоккейную арену / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В конце 2020 года в Мариуполе открыли новенькую хоккейную арену. А сегодня город практически полностью разрушен российской армией, развязавшей кровавую войну в Украине.

На официальном сайте ХК Донбасс Борис Колесников обратился к российским хоккеистам. В частности, к тем, кто играл в чемпионате Украины.

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  • Россия, нарушив все нормы международного права, начала вооруженную агрессию против нашей страны.
  • Больше трех недель российская армия обстреливает украинские села и города, берет в осаду и методично уничтожает их. Льется кровь мирных жителей Украины. Гибнут дети, женщины, старики.
  • Миллионы украинцев вынуждены покинуть родину для спасения жизни. Мир отреагировал на происходящее беспрецедентными санкциями.
  • А хоккейные болельщики в Северной Америке, где в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) играют десятки российских хоккеистов, в своем абсолютном большинстве поддерживают украинский народ.
  • Среди игроков НХЛ есть те, кто отлично знает Украину и неоднократно здесь бывал, в том числе такие известные хоккеисты, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Евгений Дадонов.
  • Хочу обратиться к вам и другим российским игрокам в НХЛ. Пришло время заявить о своей гражданской позиции!
  • Дома вы получаете награды из рук высшего политического руководства страны, к вашему мнению прислушиваются миллионы болельщиков. Многие из вас играли в мирном Донецке, когда хоккейный клуб Донбасс успешно представлял Украину в КХЛ. Кто-нибудь из вас сталкивался здесь с проявлением национализма?
  • Потребуйте от российских властей остановить войну против Украины, обратитесь с требованием прекратить кровавую агрессию. Это самый масштабный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
  • Оставьте Украину в покое, российская армия должна покинуть международно признанные границы Украины!
  • Россиянин Евгений Дадонов, нападающий Вегас Голден Найтс, играл за Донбасс и жил в Донецке два года. Он даже обращался за украинским гражданством, чтобы выступать за сборную Украины.
  • В Украине с 2010 по 2022 год выступали более двух сотен игроков из России и Беларуси. Они обязаны сказать свое слово в поддержку Украины!
  • По состоянию на 24 февраля 2022 года в обеих украинских лигах играли 110 хоккеистов из России и Беларуси, которые тоже обязаны сказать свое слово в поддержку Украины.

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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