Помер легенда НХЛ Майк Боссі. Його дід воював в Україні за січових стрільців

Колишня зірка Нью-Йорк Айлендерс тривалий час боровся з раком легенів, проте все ж таки програв битву зі смертельною хворобою

Майк Боссі помер у віці 65 років

Сьогодні на 66 році життя померла легенда канадського хокею Майк Боссі. Про це повідомив Twitter-акаунт New York Islanders.

Колишній спортсмен помер від раку легенів, від якого лікувався останніми роками, перебуваючи на паліативному лікуванні. Боссі став легендою команди Нью-Йорк Айлендерс, виступаючи у ній 10 років (1977-1987).

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Разом з НЙА Майк виграв чотири Кубки Стенлі поспіль, з 1980 до 1983 року. Також у 1984 році він став володарем Кубка Канади. Вінгер закинув 573 шайби та оформив аж 1126 очок за кар'єру.

У 1991 році Майк був включений до Зали хокейної слави в Торонто. Крім того, він потрапив до списку 100 найкращих хокеїстів в історії НХЛ, згідно з рейтингом 2017 року.

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Зазначимо, що у Боссі є українське коріння. Його дід Володимир Босий був українським громадянським діячем на початку ХХ століття та воював у складі січових стрільців.