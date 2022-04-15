Умер легенда НХЛ Майк Босси. Его дед воевал в Украине за сечевых стрельцов

Бывшая звезда Нью-Йорк Айлендерс долгое время боролся с раком легких, однако все же проиграл битву со смертельной болезнью

Майк Босси умер в возрасте 65 лет

Сегодня на 66 году жизни умер легенда канадского хоккея Майк Босси. Об этом сообщил Twitter-аккаунт New York Islanders.

Бывший спортсмен умер от рака легких, от которого лечился в последние годы, находясь на палиативном лечении. Босси стал легендой команды Нью-Йорк Айлендерс, выступая в ней 10 лет (1977-1987).

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Вместе с НЙА Майк выиграл четыре Кубка Стэнли подряд, с 1980 по 1983 годы. Также в 1984 году он стал обладателем Кубка Канады. Вингер забросил 573 шайбы и оформил аж 1126 очков за карьеру.

В 1991 году Майк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Кроме того, он попал в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ, согласно рейтингу 2017 года.

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Отметим, что у Босси есть украинские корни. Его дед Владимир Босый был украинским гражданским деятелем в начале ХХ века и воевал в составе сечевых стрельцов.