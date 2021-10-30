Російський хокеїст загинув після падіння з 25-го поверху

Івану Биткіну було 24 роки. Що спричинило трагедію, слідчі поки не називають

Іван Биткін загинув

Хокеїст Іван Биткін помер після падіння з 25-го поверху у Москві. 24-річний спортсмен випав із вікна житлового будинку вночі з 29 на 30 жовтня. Раніше російський волейболіст викинувся з вікна через ставки.

Тіло хокеїста виявили на козирку технічного поверху. Причини падіння з'ясовують слідчі.

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Биткін грав за столичну Зірку, Торос із Нефтекамська та Ценг Тоу із Цзиліня (Китай) у період з 2017 по 2020 рік.

У регулярному чемпіонаті Вищої хокейної ліги сезону-2019/2020 захисник взяв участь у 12 матчах, у яких віддав дві результативні передачі.

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Раніше ми писали, що легендарний тренер розбився на мотоциклі. Його підопічна взяла "золото" Токіо-2020. Тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах Ентоні Ліч загинув у віці 62 роки. Перед смертю він повернувся з Олімпіади, де Лі Кіфер стала чемпіонкою.