25-річний важкоатлет з Казахстану покінчив життя самогубством

Важкоатлет з Казахстану Альберт Ліндер пішов з життя у віці 25 років. У ЗМІ з'явилася інформація, що спортсмен покінчив життя самогубством

Альберт Ліндер помер в 25 років. Фото: wfrk.kz

Про смерть Ліндера повідомили в Федерації важкої атлетики Казахстану, але не розкрили подробиці трагедії.

"Сьогодні вночі пішов з життя талановитий спортсмен важкоатлет Альберт Ліндер. Альберт був прикладом того, яких видатних досягнень можна домогтися завдяки завзятості, дисципліни і любові до своєї справи", – повідомляється на сайті Федерації.

А от Vesti.kz дізнався подробиці у свого джерела. Те розповіло, що Альберт повісився. Інші деталі поки не відомі.

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Ліндер був чемпіоном серед юнаків, чемпіоном Азії, переможцем і рекордсменом Універсіади, багаторазовим чемпіоном Казахстану.

Нагадаємо, кілька днів тому помер легендарний українець, чий рекорд не можуть побити з минулого століття. Переможця двох Олімпіад в змаганнях з метання молота Юрія Сєдих не стало на 67-му році життя.