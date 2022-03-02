Матч НХЛ розпочався з неймовірного виконання гімну України

Поєдинку між Вінніпегом та Монреалем передував гімн нашої країни у виконанні чоловічого хору "Hoosli"

Ковзанка перед матчем Вінніпега та Монреалю

Триває російське вторгнення в Україну. Армія сусідньої держави продовжує бомбардувати українські міста та мирне населення.

Весь світ згуртувався навколо підтримки України, запроваджуючи санкції, а також надаючи зброю та гуманітарну допомогу. Також безліч спортсменів та клубів на словах виступають за свободу нашої країни.

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Так, один із сьогоднішніх матчів НХЛ між Вінніпегом та Монреалем розпочався з гімну України перед стартом. Його виконав чоловічий народний хор Hoosli. Безліч уболівальників або махали синьо-жовтими прапорцями, або вдяглися в нашу форму.

Зазначимо, що поєдинок вийшов дуже результативним – 8:4 на користь господарів. У складах команд брали участь і російські хокеїсти. За Монреаль виступає Олександр Романов, тоді як Вінніпег представляє Євген Свєчніков. Саме він і відкрив рахунок у матчі.