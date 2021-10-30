Хокеїст знепритомнів під час матчу. За його життя борються лікарі

Тривожні новини прийшли зі Словаччини. Там у матчі національного чемпіонату знепритомнів Борис Садецький. Раніше ми повідомляли, що у футболіста, яким цікавився Шахтар, зупинилося серце під час матчу.
24-річний нападник клубу Братислава Кепіталс Борис Садецький раптово впав на лід непритомний під час матчу проти Дорнбірна.
Медична бригада надала хокеїсту екстрену допомогу, після чого його відправили до лікарні. На цей момент Садецький залишається у реанімації, його стан оцінюється як стабільний.
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У сезонах-2016/17 та 2017/18 Садецький виступав за Слован у Континентальній хокейній лізі.
Раніше ми писали про смерть російського хокеїста Івана Биткіна. Спортсмен помер після падіння з 25-го поверху у Москві.