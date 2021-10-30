Хокеїст знепритомнів під час матчу. За його життя борються лікарі

24-річний словацький хокеїст Борис Садецький зараз перебуває в реанімації, його стан оцінюється як стабільний

Борис Садецький грає за збірну Словаччини

Тривожні новини прийшли зі Словаччини. Там у матчі національного чемпіонату знепритомнів Борис Садецький. Раніше ми повідомляли, що у футболіста, яким цікавився Шахтар, зупинилося серце під час матчу.

24-річний нападник клубу Братислава Кепіталс Борис Садецький раптово впав на лід непритомний під час матчу проти Дорнбірна.

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Медична бригада надала хокеїсту екстрену допомогу, після чого його відправили до лікарні. На цей момент Садецький залишається у реанімації, його стан оцінюється як стабільний.

У сезонах-2016/17 та 2017/18 Садецький виступав за Слован у Континентальній хокейній лізі.

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Раніше ми писали про смерть російського хокеїста Івана Биткіна. Спортсмен помер після падіння з 25-го поверху у Москві.