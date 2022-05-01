Грюкнули дверима насамкінець: збірна України розгромила Естонію в останньому матчі ЧС-2022

Хокеїсти національної команди України у заключному поєдинку чемпіонату світу з хокею закинули вісім щайбів у ворота естонців

Збірна України розгромила Естонію – 8:0 / Фото: iihf.com

На чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні 1В відбулися заключні матчі. Суперником "синьо-жовтих" у четвертому турі була команда Естонії.

Після двох поразок від поляків та японців збірна України втратила шанси на підвищення у класі.

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Обидва суперники на турнірі обіграли аутсайдерів збірну Сербії тож у очному поєдинку визначався найсильніший у цьому дуеті.

Результат першого періоду не обіцяв естонцям розгрому. У "синьо-жовтих" відзначився лише Ігор Мережко після пасу Віталія Ляльки.

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Натомість у другому періоді шайби у ворота збірної Естонії посипалися як із "рогу достатку". Дублем відзначився Пересунько, ще по одній забили Сімчук та Лялька.

У третьому періоді розгром завершили Сімчук, Мазур та Фадєєв. Зрештою команда Вадима Шахрайчука виграла з рахунком 8:0 .

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Українці набрали 7 балів та фінішували на 3-му місці. У вирішальному матчі Польща обіграла Японію 2:0 та вийшла у дивізіон IA.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон 1B

Естонія – Україна 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

Шайби: 12:53 Мережко (Лялька, Фадєєв) – 0:1, 26:48 Симчук (Ворона, Товстушко) – 0:2, 28:30 Пересунько (Мазур) – 0:3, 37:19 Лялька (Пересунько, Німенко – більш ) – 0:4, 39:17 Пересунько (Міхнов) – 0:5, 44:12 Симчук (Благой, Мережко – більший) – 0:6, 49:06 Мазур (Пангелов-Юлдашев, Бородай) – 0:7, 59:25 Фадєєв (Мережко, Симчук – більший) – 0:8

Остаточне становище команд: