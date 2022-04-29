Голівуд відпочиває! Україна видала бойовий матч на чемпіонаті світу

Наші хокеїсти зуміли двічі по ходу зустрічі відігратися, але у серії булітів щасливий квиток витягли гравці Польщі

Українці програли господарям турніру / Фото: iihf.com

У другому турі чемпіонату світу з хокею збірна України зустрічалася із господарями турніру поляками.

Поєдинок вийшов наддраматичним. Двічі Польща виходила вперед по ходу зустрічі, але наші хокеїсти зуміли відігратися.

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Наприкінці третього періоду українці залишилися у меншості, але зуміли відбити запеклі атаки господарів. Потім уже самі в овертаймі могли реалізувати зайвого гравця, але поляків врятував воротар.

Доля зустрічі вирішувалася у серії булітів. На жаль, тут майстерність реалізації була на користь Польщі, яка виграла цю мікродуель із п'яти кидків із рахунком – 2:1.

Україна – Польща – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0)

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Шайби: 12:01 Паш (Зигмунт, Брік) – 0:1, 15:15 Фадєєв (Мережко, Лялька – більш) – 1:1, 17:56 Паш (Вронка, Кіюра) – 1:2, 44:38 Симчук – 2:2.

Положення команд

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Японія – 6

Польща – 5

Україна – 4

Естонія – 0

Сербія – 0

Наступний матч із Японією 30 квітня. Щоб вийти до Дивізіону IA, потрібно зайняти перше місце в групі.