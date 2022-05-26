Фінляндія – Словаччина: де дивитись чвертьфінал ЧС-2022 з хокею

Господарі турніру спробують не зійти з дистанції раніше часу. Пряма трансляція поєдинку Фінляндія – Словаччина буде доступна на території України

Фінські вболівальники чекають на голи своєї команди / Фото: iihf.com

У четвер, 26 травня, будуть зіграні матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Фінляндії та Словаччини.

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 20:20 за київським часом. У цей же час у Гельсінкі пройде матч Швейцарія – США.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – Словаччина буде на телеканалі Спорт 1 HD.

Хто фаворит

У букмекерських конторах практично не сумніваються, що господарі турніру вийдуть до півфіналу чемпіонату світу.

Котирування на основний час:

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Перемога Фінляндії – 1.30

Нічия – 5.90

Перемога Словаччини – 8.80

Коефіцієнт на результат матчу:

Прохід Фінляндії – 1.12

Прохід Словаччини – 6.20

Досягнення

Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі є однією з найсильніших збірних планети. Леви тричі ставали чемпіонами світу – 1995, 2011, 2019. Дев'ять разів фіни ставали срібними призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовими призерами тричі – 2000, 2006, 2008.

Збірна Словаччини на світових першостях виступає з 1994 року. За цей час чотири рази була на п'єдесталі пошани. Чемпіони – 2002, срібні призери – 2000, 2012, бронзові призери – 2003.