Донбас виграв Кубок Відкриття! У битві за трофей переможений Сокіл

У першому матчі нового сезону УХЛ донецький Донбас переграв київський Сокіл. У Краматорську команди боролися за перший трофей в сезоні

Донбас проти Сокола: головне протистояння українського хокею

Сьогодні стартував шостий сезон Української хокейної ліги. За головний трофей матчу – Кубок Відкриття в боротьбі зійшлися Донбас і Сокіл.

Раніше Українська хокейна ліга опублікувала календар матчів чемпіонату УХЛ сезону 2021/22.

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Поєдинок чемпіона і віце-чемпіон минулого сезону вийшов яскравим і бойовим. З інтригою, купою закинутих шайб і втрачених можливостей. Донбас переміг і завоював Кубок Відкриття.

Донбас – Сокіл – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

1:0. 02:32 – Пересунько (Бірюков, Сігарєв – бол.)

02:32 – Пересунько (Бірюков, Сігарєв – бол.) 1:1. 11:10 – Коржилецкий (Симчук, Мажуга)

11:10 – Коржилецкий (Симчук, Мажуга) 1:2. 13:31 – Павленко (Єлиссенко, Рибалко – біл. 5х3)

13:31 – Павленко (Єлиссенко, Рибалко – біл. 5х3) 2:2. 25:49 – Туркін (Лялька, Стефанович – біл.)

25:49 – Туркін (Лялька, Стефанович – біл.) 3:2. 39:55 – Сігарєв (Бирюков)

39:55 – Сігарєв (Бирюков) 3:3. 43:15 – Рубан (Міхнов)

43:15 – Рубан (Міхнов) 4:3. 47:26 – Шишлянніков (Сігарєв, Бірюков – бол.)

47:26 – Шишлянніков (Сігарєв, Бірюков – бол.) 5:3. 48:35 – Морозов (Захаров, Пересунько)

48:35 – Морозов (Захаров, Пересунько) 5:4. 58:45 – Павленко (Рубан)

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Нагадаємо, що в минулому сезоні в регулярному чемпіонаті команди зустрілися на льоду 6 разів, всього разом з серією плей-офф клуби провели 10 поєдинків, в 8 з яких перемогу здобула донецька команда. Різниця в закинутих шайбах склала 32:19 на користь донеччан.

У УХЛ виступає вісім клубів. Регулярний чемпіонат буде складатися з 168 матчів. Отже, кожна команда проведе по 42 матчі (21 – вдома, 21 – на виїзді). Перший етап чемпіонату триватиме до 22 лютого.

Як і в минулому сезоні відбудеться три стадії плей-офф: 1/4 фіналу буде зіграна до двох перемог однієї з команд, а 1/2 і фінал – до чотирьох перемог