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Донбасс выиграл Кубок Открытия! В битве за трофей повержен Сокол

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 сентября, 20:50
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В первом матче нового сезона УХЛ донецкий Донбасс переиграл киевский Сокол. В Краматорске команды боролись за первый трофей в сезоне
Донбасс против Сокола: главное противостояние украинского хоккея
Донбасс против Сокола: главное противостояние украинского хоккея

Сегодня стартовал шестой сезон Украинской хоккейной лиги. За главный трофей матча – Кубок Открытия в борьбе сошлись Донбасс и Сокол.

Ранее Украинская хоккейная лига опубликовала календарь матчей чемпионата УХЛ сезона 2021/22.

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Поединок чемпиона и вице-чемпион прошлого сезона вышел ярким и боевым. С интригой, кучей заброшенных шайб и упущенных возможностей. Донбасс победил и завоевал Кубок Открытия.

Донбасс – Сокол – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

  • 1:0. 02:32 – Пересунько (Бирюков, Сигарев – бол.)
  • 1:1. 11:10 – Коржилецкий (Симчук, Мажуга)
  • 1:2. 13:31 – Павленко (Елиссенко, Рыбалко – бол. 5х3)
  • 2:2. 25:49 – Туркин (Лялька, Стефанович – бол.)
  • 3:2. 39:55 – Сигарев (Бирюков)
  • 3:3. 43:15 – Рубан (Михнов)
  • 4:3. 47:26 – Шишлянников (Сигарев, Бирюков – бол.)
  • 5:3. 48:35 – Морозов (Захаров, Пересунько)
  • 5:4. 58:45 – Павленко (Рубан)

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Напомним, что в прошлом сезоне в регулярном чемпионате команды встретились на льду 6 раз, всего вместе с серией плей-офф клубы провели 10 поединков, в 8 из которых победу одержала донецкая команда. Разница в заброшенных шайбах составила 32:19 в пользу дончан.

В УХЛ выступает восемь клубов. Регулярный чемпионат будет состоять из 168 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 42 матча (21 – дома, 21 – на выезде). Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля.

Как и в прошлом сезоне состоится три стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед

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О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
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7
6:12
6
13
Черноморец
7
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5
14
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6
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5
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