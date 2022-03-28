Жорстоке знищення інфраструктури. Окупанти зруйнували льодову арену у Маріуполі

Грати в хокей більше нема де. Новий спорткомплекс у місті-герої зруйнований обстрілами рашистів

Зруйнований Mariupol ice center / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріуполь продовжує перебувати в оточенні. Російські військові повністю контролюють усі дороги до міста.Окупанти не дозволяють вивозити з Маріуполя навіть тіла загиблих українських захисників .

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У місті-герої практично не залишилося будинків, які не постраждали від постійних обстрілів. Одна з атак мирного Маріуполя завершилася руйнуванням спортивного об'єкту – постраждав новий Mariupol Ice Center, повідомляє Маріупольське телебачення.

Льодовий центр відкрився лише півтора роки тому (22 жовтня 2020 року) та служив домашньою ареною для хокейного клубу Маріуполь. Також тут займалися юні хокеїсти та фігуристи, а мешканці міста могли використовувати ковзанку для аматорського прокату.

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