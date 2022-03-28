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Беспощадное уничтожение инфраструктуры. Оккупанты разрушили ледовую арену в Мариуполе

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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28 марта, 11:16
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Играть в хоккей больше негде. Новый спорткомплекс в городе-герое разрушен обстрелами рашистов
Разрушенный Mariupol ice center
Разрушенный Mariupol ice center / Фото: Коллаж: Сегодня

Мариуполь продолжает находится в окружении. Российские военные полностью контролируют все дороги в город, более того оккупанты не разрешают вывозить из Мариуполя даже тела погибших украинских защитников.

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В городе-герое практически не осталось уцелевших и не пострадавших зданий. Одна из атак мирного Мариуполя завершилась разрушением спортивного объекта – пострадал новый Mariupol Ice Center, сообщает Мариупольское телевидение.

Ледовый центр открылся всего полтора года назад (22 октября 2020 года) и служил домашней ареной для хоккейного клуба Мариуполь. Также здесь занимались юные хоккеисты и фигуристы, а жители города могли использовать каток для любительского проката.

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Орки уничтожают спортивную инфраструктуру по всей территории Украины. Сильно пострадал и не подлежит восстановлению стадион имени Гагарина в Чернигове.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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