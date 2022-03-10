Дивіться городки! Формулу-1 заборонили транслювати у Росії

Вперше за багато років російські вболівальники не зможуть дивитися по телевізору найпрестижніші автоперегони світу. Нехай подякують своєму диктатору

Ф-1 поїхала з Росії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Організатори чемпіонату Формула-1 відмовилися від офіційних трансляцій на території Росії у 2022 році через війну в Україні.

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Керівництво серії розірвало контракт із телеканалом "Матч ТВ", що є ексклюзивним власником прав на трансляцію.

Окрім цього, Формула-1 офіційно припинила роботу стрімінгового сервісу F1 TV на території Росії.

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Таким чином, у РФ відтепер недоступні жодні офіційні способи переглянути перегони Формули-1 чи молодших серій.

Нагадаємо, що раніше сина російського олігарха викинули з Формули-1.