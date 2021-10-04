Прийшов з сокирою і нарвався на кулю. Відомого гонщика застрелив коханець колишньої дружини

Джон Уес Таунлі загинув у ході конфлікту. Автогонщик влаштував розбірки з новим бойфрендом в будинку його колишньої дружини

Гонщик Джон Уес Таунлі загинув

31-річного гонщика NASCAR Джона Уеса Таунлі застрелили в будинку його колишньої дружини.

За інформацією правоохоронних органів, гонщик прийшов в будинок Лаури з сокирою, коли там гостював її друг Закарі Андерсон. Джон накинувся на Закарі, той вихопив пістолет і вистрілив кілька разів у гонщика. Таунлі помер на місці події.

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Одна з куль потрапила в Лауру. Вона була доставлена в лікарню у важкому стані.

Як повідомляє поліція, Андерсону не будуть пред'явлені звинувачення.

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