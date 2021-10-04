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Прийшов з сокирою і нарвався на кулю. Відомого гонщика застрелив коханець колишньої дружини

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 23:04
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Джон Уес Таунлі загинув у ході конфлікту. Автогонщик влаштував розбірки з новим бойфрендом в будинку його колишньої дружини
Гонщик Джон Уес Таунлі загинув
Гонщик Джон Уес Таунлі загинув

31-річного гонщика NASCAR Джона Уеса Таунлі застрелили в будинку його колишньої дружини.

За інформацією правоохоронних органів, гонщик прийшов в будинок Лаури з сокирою, коли там гостював її друг Закарі Андерсон. Джон накинувся на Закарі, той вихопив пістолет і вистрілив кілька разів у гонщика. Таунлі помер на місці події.

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Одна з куль потрапила в Лауру. Вона була доставлена в лікарню у важкому стані.

Як повідомляє поліція, Андерсону не будуть пред'явлені звинувачення.

Раніше ми писали, що кубинського боксера застрелили на свинофермі у Флориді через два дні після кращого бою в кар'єрі. Йендріс Родрігес Вальдеc в суботу завершив поєдинок внічию, а в понеділок загинув від рук "боягузливого дегенерата".

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Також ми повідомляли, що помер 25-річний боксер Болот Атакуле. З'явилися подробиці вбивства киргизького боксера в Росії . 25-річний боліт Атакуле посварився з дівчиною, за що був до смерті побитий п'яним відвідувачем бару.

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