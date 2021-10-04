Пришел с топором и нарвался на пулю. Известного гонщика застрелил любовник бывшей жены

Джон Уэс Таунли погиб в ходе конфликта. Автогонщик устроил разборки с новым бойфрендом в доме его бывшей жены

Гонщик Джон Уэс Таунли погиб

31-летнего гонщика NASCAR Джона Уэса Таунли застрелили в доме его бывшей жены.

По информации правоохранительных органов, гонщик пришел в дом Лауры с топором, когда там гостил ее друг Закари Андерсон. Джон набросился на Закари, тот выхватил пистолет и выстрелил несколько раз в гонщика. Таунли скончался на месте происшествия.

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Одна из пуль попала в Лауру. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает полиция, Андерсону не будут предъявлены обвинения.

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