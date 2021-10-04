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Пришел с топором и нарвался на пулю. Известного гонщика застрелил любовник бывшей жены

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 октября, 23:04
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Джон Уэс Таунли погиб в ходе конфликта. Автогонщик устроил разборки с новым бойфрендом в доме его бывшей жены
Гонщик Джон Уэс Таунли погиб
Гонщик Джон Уэс Таунли погиб

31-летнего гонщика NASCAR Джона Уэса Таунли застрелили в доме его бывшей жены.

По информации правоохранительных органов, гонщик пришел в дом Лауры с топором, когда там гостил ее друг Закари Андерсон. Джон набросился на Закари, тот выхватил пистолет и выстрелил несколько раз в гонщика. Таунли скончался на месте происшествия.

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Одна из пуль попала в Лауру. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает полиция, Андерсону не будут предъявлены обвинения.

Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

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Также мы сообщали, что скончался 25-летний боксер Болот Атакулов. Появились подробности убийства киргизского боксера в России. 25-летний Болот Атакулов повздорил с девушкой, за что был до смерти избит пьяным посетителем бара.

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