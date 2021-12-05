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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Хемілтон наздогнав Ферстаппена: чемпіон Формули-1 визначиться в ОАЕ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 грудня, 22:25
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Британський пілот виграв Гран-прі Саудівської Аравії і тепер у обох гонщиків є абсолютно однакова кількість очок
Хемілтон може стати восьмиразовим чемпіоном світу
Хемілтон може стати восьмиразовим чемпіоном світу / Фото: REUTERS

У Джидді завершилися передостанні перегони у чемпіонаті Формули-1. Вони вийшли дуже насиченими на події.

Двічі пілоти бачили червоні прапори. Спочатку перегони зупинили після аварії Міка Шумахера. А потім зіткнулися Серхіо Перес, Джордж Рассел і Микита Мазепін.

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Коли пристрасті вщухли Льюїс Хемілтон і Макс Ферстаппен влаштували розбірки за перше місце.

Ферстаппен їхав першим, але під час атаки Хемілтона видавив його з траси. Зрозумівши свою помилку, Макс вирішив пропустити суперника, але той не зрозумів маневру, і гонщики мало не зіткнулися.

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З другої спроби пілот Ред Булла таки пропустив Хемілтона, але у ту ж мить же випередив його. І отримав штраф у 5 секунд, за перевагу, отриману за межами траси.

У результаті Ферстаппену знову довелося пропускати Льюїса. Цього разу британець зберіг перше місце та виграв Гран-прі Саудівської Аравії.

Отже, у заліку пілотів перед останньою гонкою сезону є повна рівність. У Хемілтона та Ферстаппена по 369,5 очок. Чемпіон визначиться за тиждень в ОАЕ.

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Результати Гран-прі Саудівської Аравії:

  1. Льюїс Хемілтон (Мерседес)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – + 11,825
  3. Валттері Боттас (Мерседес) – +27,531
  4. Естебан Окон (Альпін) – +27,633
  5. Даніель Ріккардо (Макларен) – + 40,121
  6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +41,613
  7. Шарль Леклер (Феррарі) – +44,475
  8. Карлос Сайнс (Феррарі) – +46,606
  9. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – +58,505
  10. Ландо Норріс (Макларен) – 1.01,385
  11. Ленс Стролл (Астон Мартін) – +1.17,212
  12. Ніколас Латіфі (Уїльямс) – +1.23,249
  13. Фернандо Алонсо (Альпін) – +1 коло
  14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1 коло
  15. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – +1 коло
  16. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – зійшов
  17. Серхіо Перес (Ред Булл) – зійшов
  18. Джордж Рассел (Вільямс) – зійшов
  19. Микита Мазепін (Хаас) – зійшов
  20. Мік Шумахер (Хаас) – зійшов

Залік пілотів

  1. Макс Ферстаппен – 369,5 очок
  2. Льюїс Хемілтон – 369,5
  3. Валттері Боттас – 218
  4. Серхіо Перес – 190
  5. Шарль Леклер – 158
  6. Ландо Норріс – 154
  7. Карлос Сайнс – 149,5
  8. Даніель Ріккардо – 115
  9. П'єр Гаслі – 100
  10. Фернандо Алонсо – 77
  11. Естебан Вікон – 72
  12. Себастьян Феттель – 43
  13. Ленс Стролл – 34
  14. Юкі Цунода – 20
  15. Джордж Рассел – 16
  16. Кімі Райкконен – 10
  17. Ніколас Латіфі – 7
  18. Антоніо Джовінацці – 3

Раніше ми писали, що Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер постраждали під час гоночного етапу у Саудівській Аравії.

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