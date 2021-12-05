Хемілтон наздогнав Ферстаппена: чемпіон Формули-1 визначиться в ОАЕ

Британський пілот виграв Гран-прі Саудівської Аравії і тепер у обох гонщиків є абсолютно однакова кількість очок

Хемілтон може стати восьмиразовим чемпіоном світу / Фото: REUTERS

У Джидді завершилися передостанні перегони у чемпіонаті Формули-1. Вони вийшли дуже насиченими на події.

Двічі пілоти бачили червоні прапори. Спочатку перегони зупинили після аварії Міка Шумахера. А потім зіткнулися Серхіо Перес, Джордж Рассел і Микита Мазепін.

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Коли пристрасті вщухли Льюїс Хемілтон і Макс Ферстаппен влаштували розбірки за перше місце.

Ферстаппен їхав першим, але під час атаки Хемілтона видавив його з траси. Зрозумівши свою помилку, Макс вирішив пропустити суперника, але той не зрозумів маневру, і гонщики мало не зіткнулися.

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З другої спроби пілот Ред Булла таки пропустив Хемілтона, але у ту ж мить же випередив його. І отримав штраф у 5 секунд, за перевагу, отриману за межами траси.

У результаті Ферстаппену знову довелося пропускати Льюїса. Цього разу британець зберіг перше місце та виграв Гран-прі Саудівської Аравії.

Отже, у заліку пілотів перед останньою гонкою сезону є повна рівність. У Хемілтона та Ферстаппена по 369,5 очок. Чемпіон визначиться за тиждень в ОАЕ.

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Результати Гран-прі Саудівської Аравії:

Льюїс Хемілтон (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) – + 11,825 Валттері Боттас (Мерседес) – +27,531 Естебан Окон (Альпін) – +27,633 Даніель Ріккардо (Макларен) – + 40,121 П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +41,613 Шарль Леклер (Феррарі) – +44,475 Карлос Сайнс (Феррарі) – +46,606 Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – +58,505 Ландо Норріс (Макларен) – 1.01,385 Ленс Стролл (Астон Мартін) – +1.17,212 Ніколас Латіфі (Уїльямс) – +1.23,249 Фернандо Алонсо (Альпін) – +1 коло Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1 коло Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – +1 коло Себастьян Феттель (Астон Мартін) – зійшов Серхіо Перес (Ред Булл) – зійшов Джордж Рассел (Вільямс) – зійшов Микита Мазепін (Хаас) – зійшов Мік Шумахер (Хаас) – зійшов

Залік пілотів

Макс Ферстаппен – 369,5 очок Льюїс Хемілтон – 369,5 Валттері Боттас – 218 Серхіо Перес – 190 Шарль Леклер – 158 Ландо Норріс – 154 Карлос Сайнс – 149,5 Даніель Ріккардо – 115 П'єр Гаслі – 100 Фернандо Алонсо – 77 Естебан Вікон – 72 Себастьян Феттель – 43 Ленс Стролл – 34 Юкі Цунода – 20 Джордж Рассел – 16 Кімі Райкконен – 10 Ніколас Латіфі – 7 Антоніо Джовінацці – 3

Раніше ми писали, що Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер постраждали під час гоночного етапу у Саудівській Аравії.