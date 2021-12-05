Хэмилтон догнал Ферстаппена: чемпион Формулы-1 определится в ОАЭ

В Джидде завершилась предпоследняя гонка в чемпионате Формулы-1. Она вышла очень насыщенной на события.
Дважды пилоты видели красные флаги. Сначала гонку остановили после аварии Мика Шумахера. А потом столкнулись Серхио Перес, Джордж Расселл и Никита Мазепин.
Когда страсти улеглись Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен устроили разборки за первое место.
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Ферстаппен ехал первым, но при атаке Хэмилтона выдавил его с трассы. Поняв свою ошибку, Макс решил пропустить соперника, но тот не понял маневра и гонщики едва не столкнулись.
Со второй попытки пилот Ред Булла таки пропустил Хэмилтона, но тут же обогнал его. И получил штраф в 5 секунд, за преимущество полученное за пределами трассы.
В итоге Ферстаппену вновь пришлось пропускать Льюиса. На этот раз британец сохранил первое место и выиграл Гран-при Саудовской Аравии.
Таким образом, в зачете пилотов перед последней гонкой сезона полное равенство. У Хэмилтона и Ферстаппена по 369,5 очков. Чемпион определится через неделю в ОАЭ.
Результаты Гран-при Саудовской Аравии:
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – + 11,825
- Валттери Боттас (Мерседес) – +27,531
- Эстебан Окон (Альпин) – +27,633
- Даниэль Риккардо (Макларен) – + 40,121
- Пьер Гасли (Альфа Таури) – +41,613
- Шарль Леклер (Феррари) – +44,475
- Карлос Сайнс (Феррари) – +46,606
- Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – +58,505
- Ландо Норрис (Макларен) – 1.01,385
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +1.17,212
- Николас Латифи (Уильямс) – +1.23,249
- Фернандо Алонсо (Альпин) – +1 круг
- Юки Цунода (Альфа Таури) – +1 круг
- Кими Райкконен (Альфа Ромео)- +1 круг
- Себастьян Феттель (Астон Мартин) – сошел
- Серхио Перес (Ред Булл) – сошел
- Джордж Рассел (Уильямс) – сошел
- Никита Мазепин (Хаас) – сошел
- Мик Шумахер (Хаас) – сошел
Зачет пилотов
- Макс Ферстаппен – 369,5 очков
- Льюис Хэмилтон – 369,5
- Валттери Боттас – 218
- Серхио Перес – 190
- Шарль Леклер – 158
- Ландо Норрис – 154
- Карлос Сайнс – 149,5
- Даниэль Риккардо – 115
- Пьер Гасли – 100
- Фернандо Алонсо – 77
- Эстебан Окон – 72
- Себастьян Феттель – 43
- Лэнс Стролл – 34
- Юки Цунода – 20
- Джордж Расселл – 16
- Кими Райкконен – 10
- Николас Латифи – 7
- Антонио Джовинацци – 3
Ранее мы писали, что Энцо Фиттипальди и Тео Пуршер пострадали во время гоночного этапа в Саудовской Аравии.