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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон готовий випити пива з людиною, яка його ледь не вбила

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 вересня, 17:57
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Лише дивом уник травм Льюїс Хемілтон на Гран-прі Італії, коли на нього зверху впав болід Макса Ферстаппена. Але він не тримає зла на суперника
Хемілтон і Ферстеппен ведуть боротьбу за чемпіонство
Хемілтон і Ферстеппен ведуть боротьбу за чемпіонство

Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон розповів, що готовий випити пива разом зі своїм суперником за титул Максом Ферстаппеном. На Гран-прі Італії Ферстаппен ледь не вбив Хемілтона.

"Випив би я пива з Максом? Без проблем. У подібних речах все зводиться до особистої поваги, вона або є, або її немає. Мене завжди надихає приклад Нельсона Мандели: після 28 років ув'язнення він зустрівся за чаєм з людиною, яка організувала його арешт", – наводить слова Хемілтона Formule 1.

Під час гонки в Італії Ферстаппен намагався випередити Хемілтона по зовнішньому радіусу в першому повороті, але наїхав на бордюр, після чого зачепив заднє колесо боліда суперника – через це Ред Булл підстрибнув і приземлився на Мерседес зверху.

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