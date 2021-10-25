Ферстаппен йде у відрив від Гамілтона: результати Гран-прі США

На автодромі в Остіні завершилася гонка Гран-прі США Формули-1. За її результатами перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен здобув перемогу в Гран-прі США Формули-1 / Фото: Колаж: Сьогодні

На другому місці фінішував гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон. У трійку кращих пілотів потрапив ще один пілот Ред Булл Серхіо Перес.

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Переможець Гран-прі Туреччини Вальттері Боттас посів шосте місце в гонці.

Вже за традицією, останнім фінішував російський пілот Хаас Микита Мазепін. Він зайняв 17-е місце через сходження трьох пілотів. Німець Мік Шумахер зайняв 16-е місце.

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Завдяки перемозі в Гран-прі США Формули-1 Макс Ферстаппен відіграв у Льюїса Гамільтона шість очок і збільшив відрив від пілота Мерседеса до 12.

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Мерседес як і раніше лідирує у Кубку конструкторів: у німецької команди 460.5 очок проти 437.5 у Ред Булл. У боротьбі за третє місце Феррарі підтяглася до Макларен, скоротивши розрив до 3.5 очок: 254 проти 250,5.

Кубок конструкторів: