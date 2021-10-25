Ферстаппен йде у відрив від Гамілтона: результати Гран-прі США

На другому місці фінішував гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон. У трійку кращих пілотів потрапив ще один пілот Ред Булл Серхіо Перес.
Читайте також: Скандал на трасі Формули-1. Чемпіону показали середній палець і назвали "тупим ідіотом"
Win number EIGHT of 2021 for @ Max33Verstappen #USGP # F1 pic.twitter.com/hxKAJAPc0i- Formula 1 (@ F1) October 24, 2021
Далі по темі
Переможець Гран-прі Туреччини Вальттері Боттас посів шосте місце в гонці.
Вже за традицією, останнім фінішував російський пілот Хаас Микита Мазепін. Він зайняв 17-е місце через сходження трьох пілотів. Німець Мік Шумахер зайняв 16-е місце.
Завдяки перемозі в Гран-прі США Формули-1 Макс Ферстаппен відіграв у Льюїса Гамільтона шість очок і збільшив відрив від пілота Мерседеса до 12.
Мерседес як і раніше лідирує у Кубку конструкторів: у німецької команди 460.5 очок проти 437.5 у Ред Булл. У боротьбі за третє місце Феррарі підтяглася до Макларен, скоротивши розрив до 3.5 очок: 254 проти 250,5.
Кубок конструкторів:
- 1. Мерседес – 460.5 очок
- 2. Ред Булл – 437.5
- 3. Макларен – 254
- 4. Феррарі – 250,5
- 5. Альпін – 104
- 6. Альфа Таурі – 94
- 7. Астон Мартін – 62
- 8. Вільямс – 23
- 9. Альфа Ромео – 7
- 10. Хаас – 0.